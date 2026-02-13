خلف الستار.. 5 مشاهد منحت لاعبي برشلونة صك البراءة في موقعة الكأس!

لا يمكن قراءة أحداث المباراة بمعزل عن الظروف القهرية التي دخل بها الفريق اللقاء وعلى رأسها غياب اثنين من أهم ركائز التشكيل الأساسي وهما بيدري ورافينيا.

إن غياب بيدري لم يكن مجرد فقدان للاعب في وسط الملعب بل كان فقدان للعقل المدبر واللاعب القادر على ضبط إيقاع اللعب والربط بين الخطوط في الأوقات الحرجة.

وبالمثل فإن غياب رافينيا سلب الفريق قوته الضاربة في الضغط العالي والقدرة على خلق الفرص من أنصاف الحلول.

إن تحميل البدلاء أو العناصر الشابة مسؤولية عدم السيطرة على مجريات اللعب يتجاهل حقيقة أن برشلونة خاض الملحمة وهو منقوص من قوته الإبداعية والبدنية مما جعل العبء ثقيلًا على بقية الأسماء التي حاولت سد الفجوة في ظل ضغط جماهيري وفني هائل.