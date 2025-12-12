Mohamed Salah Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Matt O'Connor-Simpson

جرح في الوجه وأحدهم "تبول على نفسه" .. أشهر معارك المدربين واللاعبين قبل أزمة صلاح وسلوت

في مقابلة مدتها سبع دقائق ونصف بعد تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز يونايتد نهاية الأسبوع الماضي، اتهم محمد صلاح النادي بـ"التخلي عنه" وادعى أنه لم يعد على علاقة بالمدرب أرني سلوت. "الملك المصري"، الذي سجل 250 هدفًا لليفربول على مدار السنوات الثماني الماضية وكان القوة الدافعة وراء فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 تحت قيادة سلوت، لم يشارك في أي دقيقة من المباراة على ملعب إيلاند رود بعد أن تم استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي، وقرر الاعتراض بشكل علني

وقع صلاح عقدًا جديدًا لمدة عامين في أبريل الماضي، لكن الجناح"المستبعد" يرتبط الآن بشدة بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير، حيث أشار سلوت إلى أنه لن يعيده إلى الفريق الأول ما لم يعتذر. كان ليفربول بالفعل في خضم أزمة بعد بداية كارثية في الدفاع عن لقبه، وكان صلاح من بين أولئك الذين انخفض مستواهم بشكل كبير، لكن الضجة حول أنفيلد أصبحت الآن شبه صاخبة، ويبقى أن نرى ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل متناغم يساعد الريدز على إنقاذ موسمهم.

ومع ذلك، لا بد من القول إن المشاجرات في غرفة الملابس مثل هذه ليست بالأمر الجديد. فيما يلي، يستعرض GOAL أشهر الخلافات بين المدربين واللاعبين في كرة القدم الحديثة...

  • David Beckham Sir Alex Ferguson splitGetty/GOAL composite

    السير أليكس فيرجسون ضد ديفيد بيكهام

    ربما تكون هذه هي أشهر خصومة بين مدرب ولاعب على الإطلاق. مع تأخر مانشستر يونايتد 2-0 في الشوط الأول من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2003 ضد غريمه اللدود آرسنال، أطلق السير أليكس فيرجسون بعض الكلمات الغاضبة خلال الاستراحة.

    في أحد الأوقات، استهدف ديفيد بيكهام، الذي اعتقد مدرب يونايتد أنه كان يتراخى في أدائه مع اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد. عندما اقترب فيرجسون من اللاعب، ركله في وجهه، مما أدى إلى جرح تطلب عدة غرز.

    في اليوم التالي، انتشرت صور جرح بيكهام في جميع الصحف. كشف فيرجسون في سيرته الذاتية أن الحادثة أقنعته بأنه يفقد السيطرة على غرفة الملابس، وطلب من مجلس الإدارة بيع لاعب الوسط في أسرع وقت ممكن. استجاب المجلس لطلبه، وانتقل بيكهام إلى سانتياجو برنابيو في ذلك الصيف.

    • إعلان
  • Mourinho Pogba splitGetty/GOAL composite

    جوزيه مورينيو ضد بول بوجبا

    في الأشهر التي أعقبت عودة بول بوجبا إلى أولد ترافورد مقابل مبلغ مالي ضخم، كانت علاقته مع المدير الفني جوزيه مورينيو في غاية الروعة. لكن خلال موسم 2017-2018، بدأ القناع ينزلق.

    في بداية الموسم التالي، جرد مورينيو اللاعب من منصب نائب قائد الفريق. جاء هذا القرار بعد أشهر من التقارير التي أفادت بأن العلاقة بين الاثنين قد تضررت بشكل لا رجعة فيه، حيث اشتبك الثنائي في ملعب التدريب في مقطع فيديو تم التقاطه في سبتمبر 2018.

    تم إقالة مورينيو بعد ذلك بوقت قصير، لكن ذلك لم يكن نهاية الخلاف. في أبريل 2021، بعد أن تولى البرتغالي تدريب توتنهام، شن بوغبا هجومًا لاذعًا على مدربه السابق، قائلاً لشبكة سكاي سبورتس: "كانت علاقتي بمورينيو رائعة في السابق. كان الجميع يشهد ذلك، وفي اليوم التالي لا تعرف ماذا حدث. هذا هو الشيء الغريب الذي حدث مع مورينيو ولا أستطيع أن أشرحه لكم لأنني حتى أنا لا أعرف".

    لكن مورينيو لم يقبل رواية بوجبا للأحداث، ورد قائلاً: "أود أن أقول إنني لا أكترث أبداً بما يقوله. لا يهمني الأمر على الإطلاق".

  • Pep Guardiola Zlatan Ibrahimovic Barcelona 2009 GFXGetty

    بيب جوارديولا ضد زلاتان إبراهيموفيتش

    أكبر صدام شخصي في تاريخ اللعبة؟ قد يكون ذلك صحيحاً.

    من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يجعل زلاتان إبراهيموفيتش فريق برشلونة الرائع بقيادة بيب جوارديولا أفضل عندما انضم إلى الفريق الفائز بثلاثية الألقاب من إنتر ميلان في عام 2009، وكانت البوادر الأولى واعدة. حتى أن جوارديولا اعترف بنفسه أن المهاجم الطويل القامة والموهوب تقنيًا كان "ممتازًا" في النصف الأول من الموسم. المشكلة هي أن علاقتهما انهارت تمامًا خلال النصف الثاني من الموسم.

    لم يشعر إبراهيموفيتش أبدًا بالراحة في ما اعتبره بيئة شبيهة بالمدرسة في برشلونة، حيث كان الجميع يطيعون الرجل الذي أطلق عليه ساخرًا لقب "الفيلسوف"، وبدأ السويدي الصريح في إثارة المشاكل بعد أن فقد مكانه الأساسي لصالح ليونيل ميسي، الذي قرر جوارديولا استخدامه في مركز "الرقم 9 الوهمي". حتى أن إبراهيموفيتش اتهم المدرب الكتالوني بأنه "لا يملك الجرأة" و"يتبول على نفسه" أمام جوزيه مورينيو عندما واجه برشلونة إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    بينما رفض جوارديولا منذ ذلك الحين إثارة المزيد من الجدل، لم يتردد إبراهيموفيتش في إلقاء اللوم على المدرب السابق للبلوجرانا لأنه قضى موسمًا واحدًا فقط في كامب نو قبل أن يعود إلى سان سيرو - ولكن هذه المرة للعب مع ميلان.

    وقال إبراهيموفيتش لاحقًا: "المشكلة لم تكن معي، بل معه، ولم يتصالح معها أبدًا. لا أعرف ما كانت مشكلته معي".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Mancini Balotteli splitGetty Images

    روبرتو مانشيني ضد ماريو بالوتيلي

    "أستطيع أن أتفهم [إذا كان بعض اللاعبين يشعرون بالإحباط]. قلت [لماريو بالوتيلي] إنك لو لعبت معي قبل 10 سنوات، كنت سأضربك كل يوم ربما بلكمة واحدة على رأسك. لكن هناك طرق مختلفة لمساعدة لاعبين مثل ماريو".

    هكذا لخص روبرتو مانشيني عمله مع بالوتيلي في مانشستر سيتي، حيث اصطدم الاثنان في أكثر من مناسبة. حتى لو كان المدرب قد حافظ على ثقته في المهاجم خلال الكثير من الفوضى، مع تفضيله الذي أدى إلى إحباط بعض أعضاء الفريق، فقد كانت هذه بالتأكيد علاقة حب وكراهية.

    خلال مباراة ودية قبل الموسم ضد لوس أنجلوس [الاكسي في عام 2011، سحب المدرب الإيطالي المهاجم بعد أن حاول بشكل غريب - وفشل - في تنفيذ حركة جريئة بالكعب، بدلاً من تسديد الكرة في شباك خالية. في يناير 2013، وصل هذا الثنائي الغريب إلى حد التشاجر في ملعب التدريب بعد أن قام المهاجم بتدخل قوي على زميله جايل كليشي.

    ثم، في عام 2023، عندما كان مانشيني مدربًا لإيطاليا، وتجاهل المستوى الجيد لبالوتيلي واستدعى المهاجم الأرجنتيني ماتيو ريتيغي الذي لم يسبق له اللعب مع المنتخب، بدا أن مهاجم سيون آنذاك يوجه سخرية إلى مدربه السابق في مانشستر سيتي على إنستغرام. من الواضح أنه لا توجد أي محبة بين الاثنين.

  • Mick McCarthy Roy Keane Ireland splitGetty/GOAL composite

    ميك مكارثي ضد روي كين

    كان الخلاف شديدًا ومثيرًا للانقسام لدرجة أنه أنشأ صفحة خاصة به على ويكيبيديا. نشأ "حادث سايبان" عن رد فعل روي كين العنيف على ما اعتبره استعدادات غير كافية من قبل الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قبل حملة أيرلندا في كأس العالم 2002.

    أعرب لاعب الوسط القتالي عن (العديد من) شكاواه لصحيفة The Irish Times، مما أدى إلى إثارة غضب المدير الفني ميك مكارثي، وهو أمر مفهوم. عندما نُشرت المقابلة، سأله مدرب كين عن ذلك، وكان رد لاعب الوسط أسطوريًا.

    "ميك، أنت كاذب... أنت أحمق لعين. لم أكن أقدرك كلاعب، ولا أقدرك كمدرب، ولا أقدرك كشخص. أنت أحمق لعين ويمكنك أن تضع كأس العالم في مؤخرتك. السبب الوحيد الذي يجعلني أتعامل معك هو أنك بطريقة ما مدرب بلدي! يمكنك أن تضعه في خصيتيك".

    ربما ليس من المستغرب أن كين غادر المعسكر بعد ذلك بوقت قصير، مما أدى إلى اندلاع الجحيم في وطنه أيرلندا. على الرغم من تدخل رئيس الوزراء آنذاك بيرتي أهيرن، تلاشت فرص عودة لاعب الوسط عندما اختار إجراء مقابلة مع صحيفة ميل أون صنداي، حيث ادعى أن زملائه في الفريق لديهم معايير أقل منه.

    في الآونة الأخيرة، بدا أن الرجلين قد دفنا الأحقاد عندما التقى فريقاهما في بطولة الدوري. لكن الحادثة ستظل في الذاكرة باعتبارها أكثر القصص إثارة في تاريخ كرة القدم الأيرلندية.

  • Alex Ferguson Roy Keane splitGetty Images

    السير أليكس فيرجسون ضد روي كين

    كيان وفيرجسون هما من أكثر الشخصيات الأسطورية في تاريخ مانشستر يونايتد، لكن مسألة تافهة مثل فيلا لقضاء العطلات تسببت في توتر العلاقة بينهما في عام 2005. يقال إن الأيرلندي كان غير راضٍ عن حالة المنزل الذي خُصص له ولزوجته وأطفالهما الخمسة خلال رحلة تدريبات ما قبل الموسم إلى البرتغال. لكن مدرب مانشستر يونايتد لم يوافق على ذلك، ورأى أن كيان كان يصعب الأمور دون داعٍ.

    ازدادت الفجوة بين الثنائي عندما انتقد كين زملاءه في الفريق خلال مقابلة غير مُذاعة على قناة مانشستر الرسمية بعد هزيمة ميدلسبرو خارج أرضه. عندما عُرض الفيديو على الفريق، بحضور قائدهم، اعترض العديد منهم على كلماته القاسية، لكنه لم يتراجع.

    "ما لاحظته عنه ذلك اليوم أثناء الجدال معه هو أن عينيه بدأتا تضيقان، حتى أصبحتا مثل حبتين سوداوين صغيرتين. كان من المخيف مشاهدة ذلك - وأنا من جلاسكو"، يتذكر فيرجسون أثناء إطلاق سيرته الذاتية.

    بعد ذلك بوقت قصير، غادر كين النادي، واستمر الرجلان في تبادل الانتقادات في وسائل الإعلام في السنوات التي تلت ذلك.

  • Mourinho Quaresma splitGetty Images

    جوزيه مورينيو ضد ريكاردو كواريسما

    عندما وقع إنتر مع ريكاردو كواريسما في عام 2008، سرعان ما أوضح مورينيو أنه يخطط لتحويل هذا اللاعب الشهير بروحه الحرة إلى لاعب أكثر انضباطًا. يمكن القول بأن التجربة لم تنجح، حيث صرح المدرب بعد بضعة أشهر من انضمامه إلى النيرازوري: "سيتعين عليه أن يتعلم، وإلا فلن يلعب، وأنا متأكد من أنه سيتغير ويصبح أكثر انضباطًا من الناحية التكتيكية. إنه يحب ركل الكرة بباطن قدمه، ولكن إذا سألتني عنه بعد بضعة أشهر، فسنكون نتحدث عن كواريسما مختلف".

    بعد بداية مخيبة للآمال بشكل مخيف في ميلان، تم إعارة كواريسما إلى تشيلسي. لم ينجح ذلك أيضًا، وفي الموسم التالي، لم يشارك سوى قليلاً مرة أخرى، حيث قاد مورينيو إنتر إلى تحقيق ثلاثية شهيرة.

    كما يتضح من مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة بوبليكو البرتغالية، من الواضح أن لاعب التريفيلا لا يحتفظ بذكريات طيبة عن الفترة التي قضاها في سان سيرو، وقال اللاعب:"لقد سُلبت مني سعادتي وثقتي بنفسي. في مرحلة ما، لم أعد أُستدعى للعب. شعرت أنني على هامش الفريق وكنت أستيقظ باكياً عندما كان عليّ حضور التدريبات".

    "ما زلت لا أفهم بعض الأشياء التي حدثت مع مورينيو. بمجرد وصولي إلى ميلان، تم توضيح لي أنني تم التعاقد معي فقط لأن مورينيو أرادني. ثم، فجأة، توقفت عن اللعب. صحيح أنني لم أكن في أفضل حالاتي البدنية، وعندما شاهدت المباريات على التلفزيون لم أتعرف على نفسي، ولكن إذا طلبك مدرب ثم لم يساعدك في وقت حاجتك... "

  • Domenech Anelka split Getty Images

    ريمون دومينيك ضد نيكولاس أنيلكا

    فرنسا ليست غريبة على الانهيار في البطولات، لكن الخلاف بين لاعبي الفريق والمدرب ريمون دومينيك في كأس العالم 2010 كان مثيراً للإعجاب حتى بمعاييرهم الخاصة. كان السبب وراء التوتر هو نيكولاس أنيلكا، الذي ورد أنه قال لمدربه "اذهب إلى الجحيم أيها الوغد" خلال استراحة الشوط الأول من مباراة هزيمة المنتخب الفرنسي أمام المكسيك.

    ونفى أنيلكا بشدة أنه صرخ بهذه الكلمات، وأيد دومينيك روايته، ولكن كان هناك خلاف جدي، حيث تم إرسال أنيلكا إلى وطنه بعد تلك المباراة. وأدى هذا القرار إلى رفض الفريق ركوب القطار حتى يتم إجراء محادثات لتصفية الأجواء.

    لكن الضرر كان قد وقع بالفعل، حيث خسرت فرنسا مباراتها الأخيرة وخرجت من دور المجموعات. تم إيقاف أنيلكا لاحقًا عن المشاركة في 18 مباراة دولية ولم يلعب مع منتخب بلاده مرة أخرى.

  • Pep Guardiola Samuel Eto'o Barcelona 2009 GFXGetty

    بيب جوارديولا ضد صامويل إيتو

    إن قيام بيب جوارديولا بإجبار صامويل إيتو من برشلونة على الرحيل من أجل جلب زلاتان إبراهيموفيتش - بتكلفة إضافية باهظة - يجب أن يُصنف على أنه أسوأ صفقة في التاريخ.

    حاول جوارديولا التخلص من الكاميروني فور توليه منصب مدرب برشلونة في عام 2008، لكن المهاجم بقي وساعد النادي على الفوز بأول ثلاثية، حيث سجل الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد في روما. ومع ذلك، كان بيب لا يزال يريد التخلص من إيتو ورفض توضيح السبب بالضبط. وقال: "لا يوجد سبب واحد رئيسي وراء هذا القرار. إنها مسألة شعور وإحساس".

    لم يكن إيتو سعيدًا، وكان أكثر صراحةً عندما تعلق الأمر بمناقشة الظروف المحيطة برحيله، وكشف أنه استاء من غطرسة جوارديولا المزعومة. وقال لاحقًا: "أولاً، ذكّرت جوارديولا بأنه لم يكن لاعبًا عظيمًا أبدًا. كان لاعبًا جيدًا، هذا صحيح. لكنه لم يثبت شيئًا كمدرب".

    ومن غير المفاجئ أن علاقتهم تدهورت منذ ذلك الحين، على الرغم من نجاح برشلونة على أرض الملعب.

    "أخبرني تشافي أن النادي يريدني أن أبقى، لكن عليّ التحدث إلى بيب"، أوضح إيتو. "قلت: 'أبداً: إذا كان هناك من لا يحترمني، فأنا لا أحترمه'. صافحني عندما كنت في إنتر وكنت ألعب ضد برشلونة، لكن ذلك كان من أجل الكاميرات والتلفزيون. خلف الكواليس قبل المباراة، لم يرحب بي".

    ربما أدرك جوارديولا ببساطة أنه ارتكب خطأً فادحًا. في حين أنه اختلف مع إبراهيموفيتش في غضون ستة أشهر، فاز إيتو بثلاثية متتالية بعد أن انسجم مع مدرب إنتر على الفور.

  • Mourinho Ndombele splitGetty/GOAL composite

    جوزيه مورينيو ضد تانجي ندومبيلي

    في أبريل 2020، تصدر مورينيو عناوين الصحف عندما استدعى العديد من لاعبي توتنهام لحضور جلسة لياقة بدنية مرتجلة في مونكن هادلي كومون في ذروة الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.

    "على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى دهشتي؟" تذكر تانغي ندومبيلي لصحيفة "الجارديان" عد عام. "بصراحة؟ عشرة. سألته لماذا عليّ أن أركض، فقال إن عليّ أن أفعل ذلك فحسب. لذا لم يكن الأمر مهمًا حقًا. بعد ذلك هنأني وقال إنني ركضت جيدًا".

    ربما كان مورينيو قد أعجب بوسط الملعب الغامض في تلك المناسبة، لكن علاقتهم كانت متوترة للغاية بشكل عام. قبل شهر واحد فقط من تلك الجلسة التدريبية العلنية الشهيرة، انتقد مدرب توتنهام اللاعب علنًا بعد تعادل مخيب للآمال مع بيرنلي.

    قال: "في الشوط الأول، لم يكن لدينا خط وسط". "يجب أن أقول إن [ندومبيلي] حظي بوقت كافٍ للوصول إلى مستوى مختلف. أعلم أن الدوري الإنجليزي صعب وأن بعض اللاعبين يستغرقون وقتًا طويلاً للتكيف مع دوري مختلف. لكن لاعبًا بمثل إمكاناته يجب أن يقدم لنا أكثر مما يقدمه، خاصة عندما ترى كيف يلعب لوكاس [مورا] و[جيو] لو سيلسو وهؤلاء اللاعبون. كنت أتوقع منه المزيد في الشوط الأول".

    لم يلعب ندومبيلي سوى قليلاً عند استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من أن مورينيو خفف في النهاية من موقفه تجاه اللاعب الفرنسي، إلا أنه تم إقالته قبل أن يتمكن اللاعب من العودة بشكل لائق إلى الفريق.

  • Tevez Mancini splitGetty Images

    روبرتو مانشيني ضد كارلوس تيفيز

    بينما كان مانشيني متسامحًا جدًا مع تصرفات بالوتيلي، إلا أنه كان أقل تفهمًا عندما يتعلق الأمر بكارلوس تيفيز. نشأت الخلافات بينهما بسبب حادثة وقعت في سبتمبر 2011، عندما رفض الأرجنتيني أن يتم استبداله خلال مباراة دوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام بايرن ميونيخ.

    بعد الحادثة، عاد تيفيز إلى وطنه الأرجنتين حيث فكر في الاعتزال. لكنه عاد في نهاية المطاف في فبراير التالي، وساعد مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة. وفي حديثه لموقع النادي على الإنترنت في عام 2022، كشف أخيرًا عن وجهة نظره في القصة.

    "قلت إن [مانشيني] إذا أراد مني ذلك، فأنا مستعد للعب، لكنني لن أستمر في الإحماء لأنني قضيت حوالي 35 دقيقة في الإحماء بالفعل. ومنذ ذلك الحين، كان هناك تبادل للكلام بيننا. بعضه باللغة الإنجليزية، وبعضه باللغة الإسبانية، وبعضه باللغة الإيطالية... وأعتقد أن الكلمات أسيء فهمها.

    "لأنني كنت أتحدث معه في خضم لحظة الغضب، لم يفهم سوى ما أراد أن يفهمه. كنت أريد فقط أن أعرف ما إذا كان سيشركني أم لا، ولم يكن الأمر يتعلق بمن كان على حق أو على خطأ. كان الأمر يتعلق بمحاولة جعله يضع نفسه في مكاني".

  • Ronaldo Ten HagGetty

    إريك تين هاج ضد كريستيانو رونالدو

    أعاد كريستيانو رونالدو ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد عودته المفاجئة في عام 2021، حيث سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول بعد عودته. 

    ومع ذلك، كان موسمًا سيئًا لمانشستر يونايتد، الذي تراجع إلى المركز السادس، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها أولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك.

    تم استقدام إريك تين هاج من أياكس للإشراف على ثورة في صيف 2022، وسرعان ما أصبح واضحًا أن رونالدو لن يكون شخصية بارزة في خططه. لم يشارك البرتغالي سوى في أربع مباريات من أصل 14 مباراة في الدوري خلال موسم تين هاج الأول، وهو ما اعتبره رونالدو وضعًا غير مقبول. تصدرت عناوين الصحف خبر اندفاعه إلى النفق قبل نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 2-0 على توتنهام، لكن ذلك لم يكن شيئًا مقارنة بما حدث بعد ذلك.

    في منتصف نوفمبر، شن رونالدو هجوماً عنيفاً على تين هاج ومانشستر يونايتد في مقابلة لافتة مع بيرس مورجان، قائلاً إنه يشعر "بالخيانة" من قبل النادي. وقال عندما سئل عن علاقته بتين هاج: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي الاحترام". "إذا كنت لا تحترمني، فلن أحترمك أبداً".

    بعد بضعة أيام، غادر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أولد ترافورد بعد أن تم إنهاء عقده بالتراضي. في النهاية، خرج تين هاج ليقدم وجهة نظره في القصة، قائلاً لوسائل الإعلام البريطانية: "عندما لا يرغب لاعب ما في البقاء في هذا النادي، فعليه أن يرحل. كانت المقابلة هي المرة الأولى التي قال فيها إنه يريد الرحيل. أعتقد أنه لا يمكن للنادي أن يقبل ذلك. ستكون هناك عواقب".

    وأضاف الهولندي في انتقاد خفي لرونالدو: "عندما يكون في حالة جيدة، فهو لاعب جيد، ويمكنه مساعدتنا على العودة وتحقيق أهدافنا. هذا واضح تمامًا. لكنه لم يكن كذلك".

    احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بدون الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، وأنهى خمس سنوات من الجفاف التهديفي بفوزه بدوري أوروبا. ربما فاز رونالدو بالمعركة، لكن تين هاج فاز بالحرب.

  • Erik ten Hag Jadon SanchoGetty

    إريك تين هاج ضد جادون سانشو

    كان مانشستر يونايتد مستميتًا للتعاقد مع جادون سانشو، وأخيرًا استقطب اللاعب الإنجليزي الموهوب من بوروسيا دورتموند في يوليو 2021 مقابل 74 مليون جنيه إسترليني (92 مليون دولار). ومع ذلك، عانى الجناح بشدة لتبرير سعره الباهظ. لم تسر الأمور على ما يرام تحت قيادة سولشاير، ولم يتمكن المدرب المؤقت رانجنيك من تحقيق أفضل أداء منه. ومع ذلك، انحدرت مسيرة سانشو مع مانشستر يونايتد إلى مستويات أقل تحت قيادة تين هاج.

    بعد أن غاب عن جزء كبير من موسم 2022-23 بسبب "صعوبات عقلية وجسدية"، كان الأمل أن يعود سانشو إلى مستواه الأفضل في الموسم التالي. لكن الأمور وصلت إلى ذروتها بعد أن تم استبعاده تمامًا من تشكيلة المباراة التي خسرها فريقه 3-1 أمام أرسنال في 3 سبتمبر 2024.

    خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أوضح تين هاج أن استبعاد سانشو كان نتيجة لأدائه في التدريبات، مما دفع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى الرد على مدربه بعد المباراة على وسائل التواصل الاجتماعي.

    "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤون! لن أسمح للناس بقول أشياء غير صحيحة تمامًا، لقد تصرفت بشكل جيد جدًا في التدريبات هذا الأسبوع. أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذه المسألة لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة وهذا ليس عدلًا"، كتب سانشو في منشور أنهى فعليًا مسيرته في أولد ترافورد.

    أعلن مانشستر يونايتد في 14 سبتمبر أن سانشو سيتدرب "بعيدًا عن الفريق الأول في انتظار حل مشكلة انضباطية في الفريق"، لكنه لم يلعب أبدًا مع مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج مرة أخرى. سانشو، الذي رفض الاعتذار عن تعليقاته، قضى النصف الثاني من موسم 2023-24 معارًا إلى ناديه السابق دورتموند قبل أن ينضم إلى تشيلسي في صفقة شراء إلزامية الصيف الماضي.

  • Jose Mourinho Luke Shaw splitGetty Images

    جوزيه مورينيو ضد لوك شو

    نستكمل خلافات مورينيو - على الرغم من أنه كان بإمكاننا إضافة المزيد بالطبع - صراعه الطويل الأمد مع لوك شو في أولد ترافورد. على الرغم من أن المدافع كان يشارك بانتظام خلال فترة "السبيشيال ون" في منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلا أنه تعرض لعدة جولات من الانتقادات العلنية.

    بعد مشاركته لمدة 25 دقيقة في مباراة تعادل فريقه 1-1 مع إيفرتون في أبريل 2017، ادعى مورينيو أن شو لعب بـ"عقله"، وذلك بسبب مستوى التعليمات التكتيكية التفصيلية التي كان يعطيها على خط التماس. جاءت هذه التعليقات قبل أيام قليلة من تشكيكه في "تركيز وطموح" اللاعب ووصفه بأنه "متأخر كثيرًا" عن خيارات مانشستر يونايتد الأخرى في مركز الظهير الأيسر في ذلك الوقت.

    لم تتوقف سخرية مورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد، حيث انتقد شو أثناء عمله كمحلل رياضي. استرجع اللاعب الدولي الإنجليزي العلاقة المعقدة بينهما في مقابلة مع "سبورت بايبل" في عام 2021، قائلاً: "الكثير من الأشياء التي حدثت بيننا، أحياناً كان يتعامل معها بالطريقة الصحيحة. أعتقد أن الكثير من الناس في النادي سيتفقون مع ذلك.

    "لم تكن علاقتنا هي الأفضل. ربما كان من السهل جدًا رؤية ذلك من الخارج. لكن الشيء الوحيد الذي فعله هو أنه جعلني أقوى ذهنيًا. أعتقد أن القوة الذهنية هي ما أصف به تلك الفترة تحت قيادة جوزيه مورينيو.

    أعتقد أنني شعرت بأنني جزء من الفريق تحت قيادة أولي [جونار سولشاير]، بينما تحت قيادة جوزيه لم أشعر بذلك في بعض الأحيان. أظهر أولي إيمانه وثقته بي. لطالما آمنت بأن الأوقات الجيدة قادمة. صمدت وتعمقت في نفسي؛ مررت بالكثير لكنني خرجت أفضل من الجانب الآخر".

  • Ruben Amorim Marcus RashfordGetty

    روبن أموريم ضد ماركوس راشفورد

    كان هناك بعض الأمل عندما خلف روبن أموريم إريك تين هاج كمدرب لمانشستر يونايتد في نوفمبر 2024 في أن يساعد ماركوس راشفورد على استعادة أفضل مستوياته. لكن ذلك لم يحدث، وأعلن المدرب البرتغالي بوضوح أنه لا يرغب في العمل مع لاعب أعرب علناً عن رغبته في البحث عن نادٍ جديد بعد يومين فقط من استبعاده من تشكيلة الفريق في ديربي مانشستر في ديسمبر بسبب سلوكه.

    بل إن أموريم مازح بعد فوز فريقه 1-0 على فولهام في الشهر التالي بأنه يفضل إشراك مدرب حراس المرمى في مانشستر يونايتد البالغ من العمر 63 عامًا، خورخي فيتال، على إعادة راشفورد إلى التشكيلة الأساسية. وأضاف عندما سُئل عن سبب تراجع راشفورد إلى أسفل الترتيب الهجومي: "السبب هو التدريب، الطريقة التي أرى بها ما يجب أن يفعله لاعب كرة القدم في التدريب وفي الحياة. إنه كل يوم، كل تفصيل. إذا لم تتغير الأمور، فلن أتغير".

    بعد خمسة أيام، تم إعارة اللاعب الدولي الإنجليزي إلى أستون فيلا، حيث بدأ بشكل عجيب في اللعب بابتسامة على وجهه مرة أخرى. حصل راشفورد على إعارة أخرى في الصيف، هذه المرة إلى برشلونة، حيث ارتقى بمستواه منذ ذلك الحين، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع مجموعة من اللاعبين العالميين.

    في مقابلة مع ITV Sport في أكتوبر، أشار راشفورد إلى "البيئة غير المستقرة" كسبب رئيسي لمعاناته في مانشستر يونايتد. أعطى أموريم هذه التعليقات الاهتمام الذي تستحقه عندما أُبلغ بها في مؤتمر صحفي لاحق، مستبعدًا بشكل فعال عودة راشفورد تحت إشرافه: "أنا أركز فقط على مستقبل النادي، على حاضر النادي. هذا هو الأهم. لذلك، أنا أركز فقط على لاعبي فريقي وما يقولونه وما يفعلونه، هذا هو تركيزي الرئيسي".

0