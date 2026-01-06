Liam Rosenior ChelseaGetty/GOAL
Chris Burton و محمد سعيد

"خطوة مهينة أخرى في خضوعنا المُذل للبلوز" .. جماهير ستراسبورج تنفجر غضبًا بعد رحيل روزينيور إلى تشيلسي!

يثير انتقال روزنيور إلى تشيلسي جدلاً بين جماهير ستراسبورج

أبدت جماهير ستراسبورج، استياءً واسعًا مما وصفته بـ"الخضوع المهين لتشيلسي"، عقب رحيل مدرب الفريق ليام روزنيور في وقت حرج من الموسم من أجل تولي المهمة الفنية للنادي اللندني، خلفًا لمدربه السابق إنزو ماريسكا.

المدرب الإنجليزي البالغ من العمر 41 عامًا، والذي يحظى بتقدير كبير في الأوساط الكروية، وقع عقدًا طويل الأمد مع تشيلسي بعد أن لمع اسمه خلال فترة عمله مع النادي الفرنسي التابع للبلوز.

الخطوة المفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في فرنسا، حيث اعتبرها كثيرون مناورة إدارية غير مسبوقة، وأثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الناديين.

  • روزينيور يخلف ماريسكا في قيادة تشيلسي

    بعد سلسلة من النتائج المتراجعة تحت قيادة إنزو ماريسكا، الذي لم يتردد في انتقاد إدارة النادي، قرر تشيلسي إحداث تغيير جذري في جهازه الفني مع بداية العام الجديد، وسرعان ما ترددت التكهنات بأن ليام روزينيور، سيكون المرشح الأبرز لتولي المهمة.

    وبفضل النفوذ الكبير لشركة BlueCo المالكة لتشيلسي وستراسبورج، لم تستغرق المفاوضات وقتًا طويلًا، حيث تم إنهاء ارتباط روزنيور بالنادي الفرنسي ليعود إلى إنجلترا ويوقع عقدًا طويل الأمد مع البلوز يمتد حتى عام 2032.

    وعند رحيله عن فرنسا، قال روزينيور: "الواقع أن ستراسبورج ليس على نفس مستوى تشيلسي. سيواصل التطور في المستقبل، وآمل أن يدرك المشجعون ذلك. أتمنى أن يكونوا فخورين بأن مدربهم حصل على فرصة لقيادة بطل كأس العالم للأندية، رغم أن قرار المغادرة لم يكن سهلًا".

    • إعلان
  • Liam Rosenior StrasbourgAFP

    غضب جماهيري في ستراسبورج بعد رحيل روزينيور

    أبدى مشجعو ستراسبورج، استياءً شديدًا من انتقال مدربهم ليام روزينيور إلى تشيلسي، معتبرين أن النادي اللندني حصل بسهولة على ما أراد دون أي مقاومة تُذكر.

    وفي بيان رسمي لاتحاد مشجعي آر سي إس، جاء: "إن انتقال روزنيور يمثل خطوة مهينة أخرى في خضوع راسينج لتشيلسي. منذ عامين ونصف ونحن نحذر من خطورة هذا النموذج. القضية ليست رياضية فحسب، بل هيكلية، إذ يتعلق الأمر بمستقبل كرة القدم الفرنسية".

    البيان انتقد أيضًا رئيس النادي مارك كيلر، معتبرًا أن استمراره في منصبه "إهانة للعمل الكبير الذي تحقق قبل عام 2023"، ودعا إلى رحيله الفوري، كما أكد الاتحاد أنه سيتعاون مع جمعيات أخرى لمناهضة الملكية المتعددة لتحديد خطوات تصعيدية.

    من جانبه، حاول كيلر الدفاع عن النموذج في تصريحات لـ BBC Sport في نوفمبر 2025، قائلاً: "لا أعتقد أننا فريق تابع لتشيلسي، بل أشبه بعلاقة بين أشقاء صغار. نحن نساعد بعضنا البعض، وأفضل رد على الانتقادات يكون في الملعب".

  • ماذا قال روزينيور؟

    بعد أن قاد ستراسبورج إلى أول تأهل أوروبي له منذ 19 عامًا في موسمه الأول، يبدأ ليام روزنيور تحديًا جديدًا على رأس الجهاز الفني لتشيلسي، حيث عبّر المدرب الإنجليزي عن فخره الكبير بهذه الخطوة، مؤكدًا التزامه ببناء فريق يعكس هوية النادي ويواصل مسيرة البطولات.

    قال روزنيور: "أنا فخور ومتشرف للغاية بتعييني مدربًا لنادي تشيلسي لكرة القدم. مهمتي هي حماية هوية هذا النادي العريق وإنشاء فريق يعكس قيمه في كل مباراة، مع الاستمرار في الفوز بالبطولات".

    وأضاف: "أؤمن بالعمل الجماعي والوحدة والتماسك، وهذه القيم ستكون أساس نجاحنا. أنا متحمس للعمل مع اللاعبين والطاقم الموهوب لبناء روابط قوية داخل وخارج الملعب، وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالاتحاد والدافع نحو هدف واحد".

    وختم حديثه برسالة إلى الجماهير: "مشجعونا هم روح هذا النادي التاريخي. أريد أن يفخروا بنا في كل مباراة نلعبها، ولا أستطيع الانتظار للقاءهم والبدء في هذه الرحلة".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Liam RoseniorGetty

    ما التالي لتشيلسي وستراسبورج؟

    سيخوض تشيلسي، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة ديربي مساء الأربعاء ضد فولهام، الفريق المنتمي لمنطقة غرب لندن. 

    أما ستراسبورج، فلن يلعب مرة أخرى قبل العاشر من يناير 2026، حيث سيواجه فريق أفرانش خارج ملعبه في الكأس.

الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام crest
فولهام
فولهام
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
كأس فرنسا
آفرانشي crest
آفرانشي
AVR
ستراسبورج crest
ستراسبورج
ستراسبورج
0