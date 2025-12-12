Cristiano Ronaldo is Officially Unveiled as Al Nassr PlayerGetty Images Sport
أحمد فرهود

المشروع سيبدأ بهذا المبلغ الضخم! .. الكشف عن خطة استثمار كريستيانو رونالدو في النصر والقادم سيكون مفاجأة

كواليس مثيرة عن مشروع خصخصة النصر..

بدأ الحديث يزداد في الأيام القليلة الماضية، عن الخصخصة الكاملة للثنائي الكبير "الهلال والاتحاد"؛ وذلك في ظل استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من أسهمهما، مع 25% تابعة إلى وزارة الرياضة.

وحسب آخر الأنباء سيستحوذ رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، على نادي الهلال بالكامل؛ بينما ستنتقل ملكية الاتحاد إلى إحدى الشركات العملاقة في جدة، قيل إنها تابعة لرئيس سابق للعميد.

والآن.. جاء الوقت للحديث على خصخصة نادي النصر، والذي هو مثل الهلال والاتحاد؛ مملوكًا بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي، مع 25% تابعة لوزارة الرياضة.

    الكشف عن مبلغ استثمار كريستيانو رونالدو في النصر

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، وفي خبر حصري له، أن نادي النصر على أعتاب أكبر مشروع خصخصة في تاريخه.

    الموقع كشف عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ سيكون "شريكًا رئيسيًا" في هذا المشروع.

    وأشار الموقع إلى أن رونالدو سيمتلك 15% من أسهم النصر؛ وذلك بقيمة مالية تُقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني، أي ربع مليار ريال سعودي تقريبًا.

  • كريستيانو رونالدو يحضر لمفاجأة أكبر!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. موقع "365Scores" فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن استثمار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، في النادي العاصمة الكبير؛ لن يتوقف عند نسبة الـ15%.

    وأكد الموقع أن رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، يُخطط لزيادة هذه النسبة أو الحصة من الأسهم؛ وذلك بعد اعتزاله كرة القدم، بشكلٍ نهائي.

    وأوضح الموقع أن تخطيط الأسطورة البرتغالية، لزيادة حصته من أسهم الاستثمار في النصر؛ يأتي في ظل رغبته في الإقامة بالمملكة العربية السعودية، بعد اعتزاله كرة القدم.

    وشدد على أن استمرار كريستيانو رونالدو مع النصر؛ هو جزء جوهري من دعم رؤية السعودية 2030.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

