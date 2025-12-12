المشروع سيبدأ بهذا المبلغ الضخم! .. الكشف عن خطة استثمار كريستيانو رونالدو في النصر والقادم سيكون مفاجأة

بدأ الحديث يزداد في الأيام القليلة الماضية، عن الخصخصة الكاملة للثنائي الكبير "الهلال والاتحاد"؛ وذلك في ظل استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 75% من أسهمهما، مع 25% تابعة إلى وزارة الرياضة.

وحسب آخر الأنباء سيستحوذ رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن طلال، على نادي الهلال بالكامل؛ بينما ستنتقل ملكية الاتحاد إلى إحدى الشركات العملاقة في جدة، قيل إنها تابعة لرئيس سابق للعميد.

والآن.. جاء الوقت للحديث على خصخصة نادي النصر، والذي هو مثل الهلال والاتحاد؛ مملوكًا بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي، مع 25% تابعة لوزارة الرياضة.