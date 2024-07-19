خضراوات وفواكه طازجة بخصومات كبيرة.. أفضل منتجات فريش أمازون في يوم برايم الإمارات

هل ترغب في شراء الخضراوات والفاكهة الطازجة يومياً وأنت في منزلك بخصومات كبيرة؟ معادلة صعبة أليس كذلك؟ ولكن الأحلام تتحول إلى حقيقة مع فريش أمازون في يوم برايم الإمارات.
وتستمر العروض الحصرية في حدث "يوم برايم 2024" على جميع المنتجات المتواجدة في موقع التسوق الأفضل "أمازون الإمارات"، وسنلقي الضوء اليوم على منتجات قسم "فريش أمازون" المميزة التي تمنحك فرصة شراء الخضراوات والفاكهة الطازجة بأقل الأسعار بدون تحمل عبء الذهاب إلى الأسواق.
وأيضاً يمتلك قسم "فريش أمازون" العديد من المنتجات الاستهلاكية التي يحتاجها المنزل، وبإمكانك التصفح في هذا القسم المليء بالمنتجات في يوم برايم المميز من خلال هذا الرابط.
ما هو يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟
يوم برايم هو حدث سنوي حصري لأعضاء أمازون برايم فقط يقدم أفضل المنتجات والماركات العالمية بأفضل العروض وأقل الأسعار.
وبدأ هذا الحدث المميز في 15 من شهر يوليو عام 2015 احتفالاً بعملاء برايم في عيد ميلان أمازون العشرين.
إذن، أنت أمام حدث يمنحك فرصة اقتناء منتجاتك التي تحلم بها بأسعار لن تجدها في أي مكان آخر سوى في أمازون الإمارات.
متى يبدأ وينتهي يوم برايم أمازون 2024 في الإمارات؟
تبدأ عروض يوم برايم أمازون 16 من شهر يوليو الجاري -يوم الاثنين- وينتهي في 21 من نفس الشهر.
وطوال تلك الفترة، سيقوم موقعكم الأفضل "أمازون الإمارات" في يوم برايم بمنحك الفرصة لك وحدك في اقتناء أفضل المنتجات بخصومات مميزة تصل إلى 75%.
أنت متحمس؟ إذن سارع واشترك في أمازون برايم الإمارات "من هنا" واستمتع بمزايا "يوم برايم"، بجانب الكثير من المزايا الأخرى.
ويمنحك أمازون الإمارات الفرصة للاشتراك في "برايم" لمدة 3 أشهر بخصم 50% "8 درهم في الشهر"، وبعدها ستكون تكلفة الاشتراك في الشهر "16 درهم".
وإليكم أبرز منتجات "فريش أمازون" عبر موقعكم الأفضل "أمازون الإمارات":