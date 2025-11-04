رشح سامي الجابر، أسطورة كرة القدم السعودية، أحد مدافعي التعاون لدعم صفوف الهلال خلال الفترة القادمة، كما دافع عن وجهة نظره الخاصة بالمدرب سيموني إنزاجي وحدد شرط نجاحه مع الزعيم. فما الذي قاله؟
"هو مدرب كبير ولكن!" .. سامي الجابر يُرشح مدافع التعاون للهلال ويكشف شرط نجاح سيموني إنزاجي
سامي الجابر يُثير الجدل
أثار سامي الجابر جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب هجومه وانتقاده الدائم للإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال.
إنزاجي يُحقق نتائج ممتازة مع الهلال هذا الموسم، لكن ذلك لم يشفع له لدى أسطورة كرة القدم السعودية، والذي وصف ما يحدث في الفريق بالفوضى الفنية.
الجابر كان قد علّق بشكل ساخر على كثرة التبديلات الدفاعية في مواجهة الشباب، في سابع جولات دوري روشن، قائلًا إنه كان ينتظر مشاركة المرحوم عبد الله الشريدة في اللقاء.
ورغم أن انتقادات سامي الجابر جاءت من منطلق الاعتراض على "النظام الإيطالي"، والاعتماد على سياسة الدفاع والمرتدًات الهجومية، إلا أنها أيضًا عرضت أسطورة الهلال، لانتقادات عنيفة، وسط تشكيك بأن هجوم الجابر يحمل أبعادًا أخرى خارج حدود الملعب.
الجابر يحدد شرط نجاح إنزاجي
اللاعب السعودي المعتزل دافع عن نفسه ووجهة نظره مجددًا خلال حلقة أمس من برنامج "نادينا"، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد المدرب نفسه بل أسلوب لعبه الذي لا يُناسب الهلال.
وأقر الجابر بأن المدرب الإيطالي اسم كبير في عالم التدريب وصاحب مسيرة مهنية ممتازة، لكن موضحًا في نفس الوقت أن أفكاره الفنية لا تُناسب أسلوب الهلال.
وحدد اللاعب الملقب بـ "سام 6" شرط نجاح إنزاجي بدعم أفكاره الفنية خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرًا إلى أن الأهم جلب مهاجم كبير يُناسب أسلوب لعب المدرب.
الجابر يُرشح مدافع التعاون للهلال
من جانب آخر، أشاد الجابر كثيرًا بفريق التعاون، على الصعيدين الجماعي والفردي، محددًا بعض الأسماء المتألقة مع الفريق هذا الموسم.
ورشح لاعب ومدرب ورئيس الهلال السابق مدافع التعاون محمد محزري للانضمام للنادي العاصمي مستقبلًا، مشيدًا به بقوة وبأدائه مع فريق سكري القصيم هذا الموسم.
حيث قال "وليد الأحمد لاعب ممتاز وأندهش من عدم استدعائه للمنتخب السعودي طوال الفترة الماضية، هو لاعب صغير في السن ولديه إمكانيات كبيرة في بناء الهجمات والضغط الدفاعي، يلعب ضد أكبر المهاجمين في دوري روشن السعودي، أتساءل عن سبب عدم انتباه هيرفي رينارد له".
أضاف "محمد محزري لاعب يتألق من الموسم الماضي وقد لعب كل دقائق المباريات مع التعاون تقريبًا، أراه أحد الخيارات الهلالية مستقبلًا وآسف لقول هذا، اللاعب يُقدم أداءً قويًا ونحن بحاجة لظهير أيمن قوي، نحن الهلال بالطبع، والمثير أنه يُظهر ثباتًا كبيرًا في المستوى".
انتصار جديد للهلال في آسيا
كان الهلال قد حقق انتصارًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة مساء أمس، حيث عاد من قطر بالفوز على الغرافة القطري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الرابعة للمسابقة.
ثنائية الزعيم سجلها القائد سالم الدوسري والجناح البرازيلي كايو سيزار في الدقيقتين 9 و66، قبل أن يقلص أيوب العلوي النتيجة في الدقيقة 8+90 من عمر المباراة.
هذا الفوز أبقى الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة من أربع مباريات)، فيما تجمد رصيد الفريق القطري عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بعد الانتهاء من المباراة القارية، يعود الهلال للرياض لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث يحل ضيفًا على النجمة في السابع من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة.
تليها مواجهة الفتح على استاد المملكة أرينا في 22 من نوفمبر الجاري، ثم يعود الهلال للنخبة الآسيوية باستضافة الشرطة العراقي في 25 من الشهر ذاته.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 5 انتصارات مع تعادلين، في الجولات السبع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:
* مباريات: 18.
* فوز: 13.
* تعادل: 4.
* خسارة: 1.
* أهداف مسجلة: 38.
* أهداف مستقبلة: 17.