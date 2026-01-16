FBL-EUR-C1-BAYERN-TRAININGAFP
أحمد مجدي

"خرج من النفق المظلم!".. كومباني يتحدث عن آخر تطورات عودة جمال موسيالا بعد الإصابة

المدرب البلجيكي يكشف آخر التطورات

اقترب النجم الألماني الشاب جمال موسيالا من تسجيل عودته المنتظرة إلى صفوف بايرن ميونخ، بعد غياب دام ستة أشهر كاملة بسبب إصابة قوية تعرّض لها خلال مشاركته مع الفريق البافاري في بطولة كأس العالم للأندية، حيث كسرت ساقه اليسرى وتعرّض لخلع في الكاحل، في واحدة من أصعب المحطات في مسيرته الكروية حتى الآن.

وأكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، أن موسيالا بات قريبًا جدًا من الوجود ضمن قائمة الفريق في مواجهة القمة المرتقبة أمام لايبزيج في الدوري الألماني، والمقرر إقامتها يوم السبت، ما يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق والجماهير.

وكان موسيالا، البالغ من العمر 22 عامًا، قد أُصيب في يوليو من العام الماضي خلال مباراة قوية أمام باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، بعدما اصطدم بحارس الفريق الفرنسي جيانلويجي دوناروما، ليسقط أرضًا متأثرًا بإصابة خطيرة في الساق والكاحل، استلزمت تدخلًا جراحيًا وبرنامجًا تأهيليًا طويل الأمد.

  • Jamal Musiala Bayern 10212025(C)Getty Images

    هل عاد موسيالا إلى بايرن ميونخ؟

    ومنذ تلك اللحظة، غاب موسيالا عن الملاعب بشكل كامل، ولم يشارك في أي مباراة رسمية، ما شكّل خسارة فنية كبيرة لبايرن ميونخ، خاصة أن اللاعب كان أحد الركائز الأساسية في المنظومة الهجومية للفريق، وأحد أبرز نجوم الموسم قبل الإصابة.

    وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة لايبزيج، كشف فينسنت كومباني عن آخر تطورات حالة اللاعب، قائلًا: "إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم، فالمخطط أن يكون موجودًا معنا".

    وأضاف مدرب بايرن متحدثًا عن الحالة النفسية لموسيالا بعد فترة التعافي الطويلة: "من الواضح أن جمال يخرج من هذا النفق المظلم بطاقة إيجابية كبيرة".

    وتابع قائلًا: "بعد هذه المرحلة، حتى الأشياء الصغيرة تصبح ذات قيمة كبيرة. أقول دائمًا للاعبين: لا تنسوا أبدًا شعور العودة".

  • موسم مبهر قبل الإصابة

    وتعكس هذه التصريحات حجم التأثير النفسي الكبير الذي خلّفته الإصابة على موسيالا، إلى جانب الإصرار والعزيمة اللذين أبداهما اللاعب خلال رحلة العلاج، حيث التزم ببرنامج تأهيلي مكثف طوال الأشهر الماضية، واضعًا هدفًا واحدًا نصب عينيه: العودة أقوى مما كان.

    وقبل الإصابة، كان موسيالا يعيش واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق، بعدما قدّم أداءً لافتًا خلال موسم 2024-2025، وأسهم بشكل مباشر في تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني، بتسجيله 21 هدفًا وصناعته ثمانية أهداف أخرى في مختلف المسابقات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الوسط الهجومي في أوروبا.

    ولم يتوقف تألق موسيالا عند حدود المنافسات المحلية، بل امتد إلى المستوى الدولي، حيث كان عنصرًا أساسيًا في صفوف منتخب ألمانيا خلال بطولة يورو 2024، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في خمس مباريات، ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة، وأحد الأسماء التي تعوّل عليها الجماهير الألمانية في المستقبل.

  • Alphonso Davies Bayern 2025Getty Images

    عن ديفيس أيضًا!

    ومع اقتراب عودته، يأمل موسيالا أن تكون هذه الخطوة بداية جديدة، تعيده إلى مستواه المعهود، خاصة في ظل طموحه الكبير بالمشاركة في كأس العالم 2026، إذ يدرك أن الظهور القوي مع بايرن ميونخ سيكون مفتاحه الأساسي للعودة إلى حسابات المنتخب الوطني.

    ورغم الحماس الكبير لعودة اللاعب، شدد فينسنت كومباني على أنه لا ينوي تحميل موسيالا أو الكندي ألفونسو ديفيس أي ضغوط إضافية، خاصة بعد فترات الغياب الطويلة التي عانى منها الثنائي بسبب الإصابة.

  • ماذا بعد؟

    وقال كومباني في هذا السياق: "لا أتوقع منهما أن يحسما المباريات لنا فورًا". مضيفًا: "ما أريده هو اندماج جيد مع أداء جيد، ومع الوقت الوصول إلى الجاهزية الكاملة بنسبة 100%".

    وكان ديفيس، البالغ من العمر 25 عامًا، قد عاد للمشاركة مع الفريق في ديسمبر الماضي، بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يدفع الجهاز الفني للتعامل بحذر مع عودة اللاعبين، تجنبًا لأي انتكاسات محتملة.

    وتتجه الأنظار الآن إلى مواجهة لايبزيج، في انتظار ما إذا كان موسيالا سيعود رسميًا إلى الملاعب بقميص بايرن ميونخ، ولو لدقائق محدودة، في لحظة منتظرة ستشكّل بداية فصل جديد بعد رحلة طويلة وصعبة من الغياب والتحديات.

