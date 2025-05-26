"خدع سحرية!" .. بيير إيميريك أوباميانج يسخر من قرار "التحكيم" في قضية النصر والعروبة

اتهامات بمساعدة النصر على حساب القادسية..

اقتحم بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أزمة حصول النصر على نقاط مبارته ضد العروبة.

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النصر حصل على نقاط مباراته ضد العروبة، والتي خسرها (1-2) في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025؛ وذلك بقرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

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مركز التحكيم منح النصر الـ3 نقاط؛ وذلك بعد التأكد من شغل رافع الرويلي، حارس مرمى نادي العروبة الذي شارك في المباراة، وظيفة أخرى غير كرة القدم؛ وهو الأمر المخالف للوائح والقوانين.