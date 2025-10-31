خاليدو كوليبالي والهلال .. عندما يصبح مستقبل لاعب متألق على المحك بسبب تهوره و"مشهد سيموني إنزاجي أكبر دليل"!

بدأ نادي الهلال منذ عدة أسابيع، حملة واسعة لتجديد عقود أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وخاصة الأجانب منهم.

وبالفعل.. نجح الهلال في تجديد عقد حارس مرماه المغربي ياسين بونو؛ بالإضافة إلى النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

والآن.. يعمل الهلال على التجديد مع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الآخر؛ قبل أن يفتح ملف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

وحتى نهاية الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ كان من الواضح أن الزعيم الهلالي لن يجدد عقد كوليبالي، بسبب تراجع مستواه الكبير.

لكن.. كوليبالي استطاع استعادة أفضل مستوياته، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وأصبح العنصر الأول في تشكيل المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في الخط الخلفي.

واسترجاع المدافع السنغالي أفضل مستوياته، أعاد إمكانية تجديد عقده وبقوة؛ إلا أنه تبقى هُناك بعض التصرفات "المتهورة" من اللاعب، قد تقف عائقًا أمام ذلك.

أكبر مثال على تصرفات كوليبالي "المتهورة"؛ ما حدث في ديربي الرياض بين الهلال والشباب مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.