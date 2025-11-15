"حدثت أمور خارجة عن إرادتنا" .. خالد الغامدي يلمح بظلم الأهلي ويحتفل بإنجاز جديد غير الآسيوية!

كشف خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي، عن إنجازه في قلعة الراقي، والذي لم يتوقف عند حاجز التتويج بثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

ورغم أن الغامدي تعرض للكثير من الانتقادات، التي بلغت حد مطالبات الجماهير له بالرحيل عن الأهلي في أكثر من مناسبة، إلا أن الراقي بات يعيش مرحلة استقرار كبير في الآونة الأخيرة، انعكس عليها إضافة اللقب القاري الأول في تاريخ النادي الجدّاوي، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم، بالنخبة الآسيوية.

في المقابل، ألمح الغامدي، بأن الأهلي تعرض للظلم، دون النطق بها صراحة، خلال مسيرته في دوري روشن السعودي، وأن الإدارة تتحرك من أجل الرد بشأن هذا الأمر.