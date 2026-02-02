ارحل عن السعودية لتلعب في كأس العالم: بين أفعال بنزيما "الصبيانية" وظلم هدّاف الأهلي .. لغز الشنيف يعيد كابوس نجم الاتحاد!

إذا ما عدنا إلى الخلف قليلًا، تحديدًا في صيف 2024، فإننا نشاهد أزمة ستيفن بيرجفاين، مع رونالد كومان، مدرب منتخب هولندا، والذي قرر استبعاد اللاعب من حساباته بعد انتقاله إلى الاتحاد.

تبرير كومان أثار جدلًا واسعًا، حينما علق على استبعاد نجم أياكس السابق، بأن الدوري الهولندي أقوى من نظيره السعودي، وأنه غير مقتنع بقيام لاعب بترك أوروبا، في منتصف مسيرته الكروية، للذهاب إلى آسيا والخليج، متهمًا إياه بأنه فضل الأمور المالية على حساب طموحه الرياضي.

ورغم الطفرة الكبرى التي شهدتها الكرة السعودية، وما تبعها من انتقال نجوم العالم إلى دوري روشن، وكذلك الفوز بحقوق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، إلا أن هناك بعض الأصوات التي لا تزال ترى أن اللعب في المملكة، ليس "مؤشرًا" جديرًا بحمل لواء المنتخب الوطني.