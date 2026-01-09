SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment
محمود خالد

"الكلاسيكو في نهائي السوبر؟ نحن سعداء" .. تيباس يعلق على أزمة فينيسيوس وسيميوني وموقف برشلونة من التعاقدات!

خرج خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للتعليق بشأن المشادة التي وقعت بين فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ودييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ورأيه حول وجود كلاسيكو جديد في نهائي كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها مدينة جدة، ويتم بث مبارياتها حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.

ويترقب عشاق الكرة، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب الإنماء بجدة، الأحد المُقبل، في نهائي السوبر السعودي، بعدما نجح العملاق الكتالوني في اكتساح أتلتيك بيلباو (5-0)، فيما تأهل الريال بعد حسم مباراة الديربي أمام أتلتيكو بنتيجة (2-1).

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي

  • simeone vinicius(C)Getty images

    تفاصيل مشادة فينيسيوس وسيميوني

    ولم تمر مباراة "ديربي مدريد"، بين الريال وأتلتيكو، دون لقطة جدلية، شهدتها الدقيقة "81"، أثناء تبديل فينيسيوس جونيور، حيث رصده الناقل الرسمي، وهو يدخل في مشادات مع دييجو سيميوني، بعد دخوله في أكثر من حوار جانبي مع اللاعب.

    ورصدت الكاميرات، لحظات بدا فيها أن مدرب أتلتيكو مدريد، يسعى للتأثير على فينيسيوس جونيور، وإخراجه عن التركيز داخل الملعب، قبل أن يتطور الأمور إلى مشادات بين الطرفين، أثناء تبديله.

    وقال الصحفي باكو جونزاليس، عبر إذاعة "كوب"، إن كاميرات "موفيستار" رصدت سيميوني وهو يوجه حديثه إلى فينيسيوس، قائلًا "فلورنتينو (بيريز) سيطردك.. تذكر ذلك لاحقًا".

    وخرج دييجو سيميوني للتعليق بشأن تلك الواقعة، مؤكدًا أنه يكنّ احترامًا كبيرًا لجميع لاعبي ريال مدريد، وما يحدث على أرض الملعب، يبقى في الميدان.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    • إعلان

  • ماذا قال رئيس رابطة الليجا؟

    وأدلى تيباس بتصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، للرد على واقعة نصف نهائي السوبر، قائلًا "اسألوا سيميوني. أعتقد أننا تحدثنا كثيرًا، اللاعبون والمدربون يتعرضون لضغوط كبيرة خلال المباريات، خاصة مباراة مثل الأمس، وما شهدته من توتر، وكل شيء يحدث في مثل هذه المباريات.

    يجب أن ندرك أن هذه مجرد مواقف لا أكثر، كما قال سيميوني، هذه الأمور تحدث كثيرًا في الملعب، ولا تتعدى كونها مجرد حكايات، يحدث الكثير منها كل أسبوع".

  • حقيقة انتقاد فكرة إقامة السوبر في السعودية

    وأكد تيباس أنه لم يكن ضد خروج كأس السوبر من إسبانيا، إلا أنه ربما كان لا يرى السعودية الدولة الأنسب في ذلك الوقت، إلا أنه بعد سنوات عديدة من زيارة السعودية، وبالنظر لما تملكه من الزخم، فهو بات يعتقد أن المملكة مناسبة للغاية لإقامة البطولة.

  • barcelona real madridGetty Images

    إقامة الكلاسيكو خارج إسبانيا؟

    في سياق متصل، أكد خافيير تيباس أن الرابطة سعيدة بأن نهائي كأس السوبر الإسباني، سيجمع بين برشلونة وريال مدريد، ببساطة لكون الفائزين في المباراتين السابقتين هما من تأهل إلى النهائي.

    وأضاف "هذه من أفضل المباريات التي يمكن مشاهدتها في العالم، وفي مسابقة رسمية، إنها أندية إسبانية وتضفي أهمية على كأس السوبر، ودورينا ومسابقاتنا، والأمر ليس فيه أي تداخل بين المسابقات، نحن سعداء للغاية".

    وحول إمكانية إقامة مباراة بالدوري الإسباني خارج حدود البلاد، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، قال تيباس إنه لا يمانع هذا الأمر، ولكن لن تكون مباراة الكلاسيكو، فهذا مستحيل في مسابقة الدوري، مضيفًا "نحن نقترب أكثر فأكثر وسنفعل ذلك، وأريد أن أقول إني لا أشعر بالغيرة مما نعيشه هنا، بل أشعر بالفخر، أحترم العديد من مشجعي الكرة الإسبانية خارج حدودنا، إنهم يعانون أيضًا مع فرقهم، يفرحون بانتصارات فرقهم، ومرة واحدة في السنة، في مباراة الدوري، أعتقد أن هذا التقدير مهم لهم".

    وكانت الرابطة قد لاقت حالة واسعة من الجدل، بعد تأييد فكرة إقامة مباراة بين برشلونة وفياريال على ملعب هارد روك في ميامي الأمريكي، والتي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، قبل أن تبوء الخطة بالفشل بسبب الانتقادات العنيفة لإقامة الفكرة، فضلًا عن احتجاجات اللاعبين والتحديات القانونية.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تعاقدات برشلونة

    وحول مدى إمكانية برشلونة من إبرام التعاقدات في الفترة الشتوية، قال تيباس "هل هم ملتزمون بقاعدة "1:1"؟ لا أعرف كيف هو وضع برشلونة مع اللعب المالي النظيف، لذا لا يمكنني إخبارك لأني لست على اطلاع يومي بهذه الأمور، نحن أكثر من 800 موظف في لاليجا، ولدينا عدة مكاتب حول العالم، بالأمس كنت أعمل في الرياض، ولم أتمكن من حضور المباراة ولا أعرف كيف هي الحال، ولم أسأل عن ذلك. أتواصل مع لابورتا عبر الهاتف، وقد أتيحت لي الفرصة لتحيته هنا في جدة، لكننا لم نتعمق في أي مسألة".

السوبر الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0