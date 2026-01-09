"الكلاسيكو في نهائي السوبر؟ نحن سعداء" .. تيباس يعلق على أزمة فينيسيوس وسيميوني وموقف برشلونة من التعاقدات!

خرج خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للتعليق بشأن المشادة التي وقعت بين فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، ودييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ورأيه حول وجود كلاسيكو جديد في نهائي كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها مدينة جدة، ويتم بث مبارياتها حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.
ويترقب عشاق الكرة، مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب الإنماء بجدة، الأحد المُقبل، في نهائي السوبر السعودي، بعدما نجح العملاق الكتالوني في اكتساح أتلتيك بيلباو (5-0)، فيما تأهل الريال بعد حسم مباراة الديربي أمام أتلتيكو بنتيجة (2-1).
