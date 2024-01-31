خاص .. خوليان ألفاريز عن عامه المثالي: لا نشعر بالرضا عن الثلاثية، وهذا الأسطورة هو مثلي الأعلي!

أبرز تصريحات خوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي

أجرى موقع "جول" لقاء حصري مع نجم فريق مانشستر سيتي خوليان ألفاريز، الذي تحدث عن اللعب مع بطل طفولته ليونيل ميسي، في المنتخب الأرجنتيني وشراكته المثالية مع هالاند.

لقد توج ألفاريز، بالكثير من البطولات خلال فترة قصيرة رغم عمره الصغير، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا الذي يعتبر أول لقب كبير للأرجنتين منذ 28 عامًا، ثم تألق في كأس العالم 2022، وحصد مع الأرجنتين لقب المونديال الغالي وتوج أيضًا بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الأرجنتيني، وكوبا الأرجنتين، وكأس السوبر.

إن بطولات خوليان ألفاريز، التي تبلغ حاليًا 14 كأس للنادي والمنتخب، مذهلة ويحلم معظم اللاعبين برفع هذا العدد من الألقاب عند نهاية مسيرتهم الكروية، والأمر المثير للدهشة هو أن مهاجم مانشستر سيتي والأرجنتين حقق كل ذلك في عمر 24 عامًا فقط.

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وسجل النجم الشاب أربعة أهداف في المونديال ثم ساعد السيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيراً الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ليصبح أول نادً إنجليزي يفوز بالثلاثية منذ مانشستر يونايتد في عام 1999.

ثم أضاف ألفاريز، إلى خزينة بطولاته لقب كأس العالم للأندية وسجل الهدف الأول والرابع في المواجهة النهائية وحصد جائزة رجل المباراة.