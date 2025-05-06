خاص | على رأسهم دييجو سيميوني .. السعودية تستهدف "4 مدربين عالميين"

السعودية تقتحم سوق المدربين بقوة..

رصدت المملكة العربية السعودية مجموعة من المدربين العالميين؛ لضمهم إلى دوري روشن للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد الطفرة الرياضية الكبيرة في البلاد، والتي تزامنت مع توقيع الأسطورة كريستيانو رونالدو، على عقود انضمامه إلى نادي النصر، في يناير 2023.

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لكن.. يبدو أن المسؤولين عن الرياضة السعودية، لا يريدون أن تقتصر هذه الطفرة على ضم أفضل النجوم فقط؛ بل أيضًا المديرين الفنيين العالميين.