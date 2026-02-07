خاص | هازارد يختار نجمًا خارج التوقعات كأفضل لاعب في البريميرليج والوظيفة الأنسب بعيدًا عن كرة القدم

في مقابلة حصرية مع GOAL، طُلب من هازارد تسمية "اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز"، فاختار نجم البلوز مويزيس كايسيدو. لم يكتفِ بوصفه بأنه الأكثر تقديرًا، بل وصفه أيضًا بأنه أفضل لاعب حاليًا في الدوري الممتاز.

وقال: "هذا سؤال جيد. أتعلم، بصفتي مشجعًا لتشيلسي، أقول كايسيدو. أعتقد أنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا".

سُئل هازارد أيضًا عن اللاعب الحالي الأكثر شبهًا به، فأجاب بخفة: "هل لا يزال نيمار يلعب؟" وبعد أن أُخبر أنه لا يزال نشطًا بالفعل، اختار النجم البرازيلي.