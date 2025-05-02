خاص | "المباراة تنتهي حين يريد!" .. أسطورة ريال سوسييداد: ميسي أصعب من كريستيانو رونالدو وتشابي ألونسو ذكي

أسطورة ريال سوسييداد يتحدث مع موقع "جول"..

تشابي برييتو.. هو أحد الأسماء التي ستظل خالدة في تاريخ نادي ريال سوسييداد الإسباني؛ لمّ لا وهو ذلك النجم الوفي، الذي قضى سنوات عمره الرياضية بالكامل، داخل الفريق الباسكي.

وتدرج برييتو في جميع الفئات السنية لنادي ريال سوسييداد؛ حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2003.

وظل برييتو مرتديًا قميص الفريق الأول لنادي ريال سوسييداد، لمدة 15 سنة كاملة؛ إلى أن أعلن اعتزاله بشكل رسمي، في عام 2018.

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موقع "جول" من ناحيته، أجرى حوارًا مع برييتو للحديث عن عديد الأمور؛ منها مدى إمكانية دخوله عالم التدريب، ورأيه في ديربي الباسك؛ إلى جانب صديقه تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لنادي باير ليفركوزن.

وأشاد نجم ريال سوسييداد التاريخي خلال حواره مع "جول"، بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، واصفًا إياه بـ"اللاعب الأصعب" الذي واجهه، طوال مسيرته الكروية.

وجاء نص حوار "جول" مع أسطورة ريال سوسييداد تشابي برييتو؛ على النحو التالي..