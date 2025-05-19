خاص | "الهلال ينسق مع الجهات الرسمية!" .. رد حاسم على خطف رافينيا من برشلونة قبل كأس العالم للأندية

صفقة أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام..

رافينيا دياز.. أحد أكثر النجوم الذين لفتوا الأنظار على مستوى العالم أجمع، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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هذا النجم البرازيلي الذي كان قريبًا من الرحيل عن نادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، والانتقال إلى الملاعب السعودية - حسب تصريحاته -؛ استمر مع العملاق الإسباني، بفضل ثقة المدرب الألماني هانزي فليك.

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وبعد استمراره وتألقه مع العملاق الإسباني، في الموسم الرياضي الحالي؛ عاد اسم رافينيا ليرتبط مجددًا بالانتقال إلى السعودية، وتحديدًا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الميركاتو الصيفي القادم.