خاص | بعد أنباء تدريب الأهلي .. جوزيه جوميز يخرج عن صمته ويرد على الصفقة المحتملة!

الحديث تزايد عن مصير جوميز في الفترة الماضية..

أصبح اسم المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، يتداول بكثرة الآن؛ كأحد أبرز المرشحين لقيادة نادٍ كبير، في الفترة القادمة.

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جوميز يتولى تدريب نادي الفتح، منذ شهر ديسمبر من عام 2024؛ حيث نجح في تحقيق نتائج جيدة معه؛ لينتشله من قاع ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبالتزامن مع هذه النتائج الجيدة.. تتردد أنباء قوية من مصر؛ بشأن رغبة "العملاق القاهري" النادي الأهلي، في التعاقد معه؛ بل زعمت بعض التقارير أن هناك اتفاق بالفعل، بين الطرفين.