كشف ريال مدريد عن تفاصيل إصابة نجمه ترنت ألكساندر أرنولد، التي تعرض لها خلال مواجهة أتلتيك بيلباو مساء أمس في الدوري الإسباني، فيما حددت مصادر صحفية مدة غيابه عن اللعب وموقفه من خوض كأس السوبر الإسباني في السعودية.
حُسم موقفه من السوبر .. ريال مدريد يُعلن تفاصيل إصابة ترنت ألكساندر أرنولد وتحديد مدة غيابه
ريال مدريد يكسر سلسلة التعادلات
كسر ريال مدريد سلسلة تعادلاته الأخيرة في الدوري الإسباني، التي وصلت إلى 3، بعودته من مواجهة مستضيفه أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة.
الفريق العاصمي كان قد فرط بـ6 نقاط متتالية في صراعه مع برشلونة على اللقب، بتعادله مع جيرونا وإلتشي ورايو فاييكانو، لكن ثنائية كيليان مبابي وهدف إدوارد كامافينج حسما مواجهة الجولة الـ19 المقدمة من موعدها الأصلي مساء أمس لصالحه.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ36 ليبقى على بُعد نقطة واحدة من المتصدر برشلونة، وقد لعب كل منهما 15 مباراة.
إصابة جديدة تباغت أرنولد
الدقيقة الـ55 من مباراة ملعب سان ماميس شهدت تعرض الظهير الإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد لإصابة في ساقه اليمنى، رغم عدم التحامه مع أي من لاعبي المنافس.
لاعب ليفربول السابق طلب الخروج من الملعب بعد شعوره بآلام في ساقه اليُمنى، وقد لبى المدرب تشابي ألونسو طلبه وأخرجه ليحل بدلًا منه زميله راؤول أسينسيو.
اللاعب خضع لفحوصات طبية اليوم الخميس، وقد أعلن ريال مدريد نتائج تلك الفحوصات.
تفاصيل الإصابة ومدة الغياب
ريال مدريد أعلن في بيان رسمي اليوم الخميس تفاصيل إصابة ألكساندر أرنولد، حيث أوضح معاناته من تمزق عضلي في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيسر.
ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب الإنجليزي، مكتفيًا بالقول أن الجهاز الطبي في النادي بصدد متابعة حالته لتقييم تطورها.
من جانبها، أفادت إذاعة Cope الإسبانية، وتحديدًا الصحفية أرانتشا رودريجيز، أن ألكساندر أرنولد سيغيب لمدة شهرين تقريبًا.
موقف أرنولد من السوبر
حسب مدة الغياب المعلنة من المصادر الصحفية الإسبانية، لن يلحق ترنت ألكساندر أرنولد بمباريات كأس السوبر الإسباني التي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال يناير القادم.
المباراة الأولى لريال مدريد في السوبر ستكون أمام أتلتيكو مدريد يوم 8 يناير 2026، فيما افتتاح البطولة سيكون يوم 7 يناير بمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 11 من نفس الشهر.
غياب صاحب الـ27 عامًا من المتوقع أن يمتد حتى بداية فبراير القادم مما يعني خروجه تمامًا من حسابات ألونسو لرحلة السعودية.
سلسلة إصابات أرنولد مع ريال مدريد
هذه هي الإصابة الثالثة التي يتعرض لها أرنولد منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2025 مقابل 10 ملايين يورو، حيث عانى من إصابة عضلية في يوليو الماضي غيبته لمدة أسبوع عن الفريق وتحديدًا في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومع عودته للمشاركة في التدريبات وحصوله على فرصة في المباريات المحلية مع ريال مدريد، تعرض لإصابة أخرى في العضلات الخلفية للفخذ، وذلك منتصف شهر سبتمبر الماضي والتي تسببت في غياب طويل للاعب الإنجليزي عن المنافسات استمر لمدة شهر كامل.
وتسببت هذه الإصابة المزعجة في غياب أرنولد عن 6 مباريات مع ريال مدريد في وقت حساس للغاية بالموسم، سواء على مستوى الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.
المثير للقلق أن أرنولد مع ليفربول في الموسم الماضي بالكامل، تعرض إلى 3 إصابات أيضًا وغاب عن الفريق في 12 مباراة، وهو ما يمثل ناقوس خطر لإدارة النادي الملكي بشأن الصفقة الكبيرة التي تعاقد معها فلورنتينو بيريز ويبدو أنها لن تقدم المنتظر منها.
لعنة الإصابات تطارد ريال مدريد
لم يتوقف الأمر عند أرنولد فقط، ففي الدقيقة 69 تعرض صاحب الهدف الثاني، الفرنسي إدواردو كامافينجا إلى إصابة أخرى وغادر الملعب ليحل بدلًا منه زميله التركي أردا جولر.
وبذلك تتضاعف معاناة النادي الملكي مع الإصابات هذا الموسم، حيث ينضم الثنائي أرنولد وكامافينجا، إلى الثنائي المصاب، الإسباني داني كارباخال الذي يحتاج إلى شهرين للتعافي والفرنسي فيرلاند ميندي، الذي لن يعود قبل بداية العام الجديد.
هذه الإصابات تصعب من مهمة تشابي ألونسو، خصوصًا في مركز الظهير الأيمن الذي أصبح يمثل لعنة داخل النادي الملكي على كل من يشارك فيه، حيث سيضطر إلى اللجوء لحلول بديلة مثل فيدي فالفيردي وماركو أسينسيو في أحيان أخرى.