بنيته كانت ضعيفة و"صورة" تكشف طموحه الكبير .. مدير عراقي يفسر قلة سعر صفقة حيدر عبد الكريم في النصر!

صفقة الـ500 ألف دولار..

"صفقة مفاجئة" .. هكذا دار الحديث بشأن حيدر عبد الكريم، الموهبة العراقية الذي يستعد للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

لاعب الوسط العراقي، صاحب الـ21 عامًا، الذي صعد للفريق الأول بنادي الزوراء في صيف 2023، وتمت إعارته لمدة 6 شهور إلى الكهرباء، خلال الموسم الماضي.

ويستعد نادي النصر، نحو الإعلان عن صفقة حيدر عبد الكريم، الذي سيصبح الأقل تكلفة بين صفقات دوري روشن السعودي، منذ دخول مرحلة العالمية في عام 2023، حيث باتت قيمة الصفقة 500 ألف دولار، وفق ما ذكر الإعلامي بتال القوس.

  • السر وراء انخفاض سعر "حيدر"

    وتحدّث نديم كريم، مدير المنتخب العراقي الأولمبي، عبر برنامج "في المرمى"، حول صفقة حيدر عبد الكريم، قائلًا إنه يعتبر صفقة نادرة، وبمثابة "ضربة معلم"، وإنه سيصير برقم مختلف في الموسم المُقبل.

    وأرجح كريم، انخفاض قيمة الصفقة النصراوية الجديدة، إلى شعف تسويق اللاعبين في العراق، فيما أكد أنه يعد إنصافًا للثروة الكروية في بلد الرافدين.

    وكشف كريم عن معلومة حول لاعب النصر الجديد، بقوله إنه سيتم استدعاؤه قريبًا، لينضم إلى منتخب العراق الأول، نظرًا للأدوار الكبيرة التي قدمها مع الفئات السنية، سواءً بمشاركته في كأس العالم للشباب، أو مع المنتخب الأولمبي.

    وأضاف أن حيدر كان من أفضل اللاعبين في الالتحامات والتمريرات الصحيحة في كأس العالم للشباب، كما كان من اللاعبين المؤثرين في بطولة كأس الخليج في قطر.

  • "بدايته من رحلة بحث .. ووزنه لم يتعدّ 50 كيلو"

    وأضاف كريم، أن حيدر عبد الكريم، تم اكتشافه خلال مرحلة بحث عن المواهب في محافظات العراق، في ظل عدم وجود دوري للفئات السنية، منسبًا الفضل لاكتشافه إلى المدرب عماد محمد، الذي أصرّ على ضمه لمنتخب الناشئين، من أول لمسة للكرة.

    ونوّه مدير المنتخب الأولمبي أن حيدر كانت بنيته الجسدية ضعيفة، ولم يتجاوز حجمه الـ50 كيلوجرامًا، إلا أن المدرب عماد محمد أصر على تدريبه في المنتخب، حتى تطورت بنيته الجسمانية.

  • مركز 6 أم 8؟

    وأضاف نديم أن حيدر يعد من لاعبي الوسط "العصريين"، الذي يجيد اللعب في مساحة الـBox to Box، مضيفًا أنه يمتلك العديد من المميزات، التي تجعل النصر قادرًا على الاستفادة منه في أي خطة تكتيكية.

    وبسؤاله حول ما إذا كان عبد الكريم يجيد اللعب كمركز "6" أو "8"، قال نديم إنه قادر على التنوع بين المركزين، كما أنه يجيد استلام الكرة تحت الضغط والانتقال من الأدوار الدفاعية للهجومية، وقادر على إفادة النصر متى ما احتاج للضغط المنخفض، إضافة إلى مهارته في الاستلام بين الخطوط والضغط العكسي وإجادة الكرات العرضية، ناهيك عن صناعة التمريرات الحاسمة.

  • صورة في الملعب الكبير

    وباستعراض نبذة حول "الحارة" التي نشأ فيها حيدر عبد الكريم، ومدرسة نادي الكهرباء حيث كانت بدايته، قال أحد المدربين إن حيدر لاعب مثقف وطموح، وكان يحب أن يلتقط صورة له في الملعب الكبير، ويقول إنه بالإمكان أن يكون في هذا المكان يومًا ما.

    وتمكن حيدر عبد الكريم من إحراز "4" أهداف دولية مع منتخب العراق تحت 20 عامًا، منها هدفان في كأس آسيا، وآخر بتصفيات البطولة القارية، وواحدًا في مباراة ودية، فيما قاد "أشبال" الرافدين إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام أوزبكستان، فيما لعب أيضًا في بطولة كأس العالم للشباب لعام 2023.

    وشارك حيدر أساسيًا في سبع مباريات من أصل "12" مع الزوراء، في جميع المسابقات، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، حيث سجل هدفين في دوري نجوم العراق، كما شارك في دوري أبطال آسيا 2، وخاض مباراتي الفريق أمام النصر في المجموعة الرابعة.

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري، وإن كانت بصعوبة شديدة للغاية؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك، في الجولتين 16 و17 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

0