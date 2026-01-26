Jorge Jesus Haydeer Abdulkareem Nassrsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

بسبب "الندم" .. كواليس مفاجئة حول تأخير إعلان النصر عن صفقة حيدر عبد الكريم!

الصفقة الأقل تكلفة في دوري روشن..

أثار تأخر نادي النصر في إعلان صفقة العراقي حيدر عبد الكريم، متوسط ميدان الزوراء، حالة من الغموض، في ظل الحديث عن حسم صفقة اللاعب الذي تواجد في الرياض، منذ أيام.

الصفقة "المفاجئة"، كما وصفها الإعلامي بتال القوس، التي حسمها النصر مقابل 500 ألف دولار فقط، ليصبح الأقل تكلفة بين صفقات أندية دوري روشن السعودي، منذ الميركاتو العالمي الذي شهده عام 2023.

وأعطى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مؤشرًا مؤكدًا على حسم صفقة حيدر، حينما تحدث عنه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة التعاون، بقوله إنه لاعب صغير في السن وممتاز، ويرى أنه سيفيد النصر في المستقبل، على غرار عبد الرحمن سفياني وعبد الملك الجابر.

  • مفاجأة العراق لـ"حيدر" وسر الصفقة المنخفضة

    وتحدّث نديم كريم، مدير المنتخب العراقي الأولمبي، عبر برنامج "في المرمى"، حول صفقة حيدر عبد الكريم، قائلًا إنه يعتبر صفقة نادرة، وبمثابة "ضربة معلم"، وإنه سيصير برقم مختلف في الموسم المُقبل.

    وأرجح كريم، انخفاض قيمة الصفقة النصراوية الجديدة، إلى ضعف تسويق اللاعبين في العراق، فيما أكد أنه يعد إنصافًا للثروة الكروية في بلد الرافدين.

    وكشف كريم عن معلومة حول لاعب النصر الجديد، بقوله إنه سيتم استدعاؤه قريبًا، لينضم إلى منتخب العراق الأول، نظرًا للأدوار الكبيرة التي قدمها مع الفئات السنية، سواءً بمشاركته في كأس العالم للشباب، أو مع المنتخب الأولمبي.

    وأضاف أن حيدر كان من أفضل اللاعبين في الالتحامات والتمريرات الصحيحة في كأس العالم للشباب، كما كان من اللاعبين المؤثرين في بطولة كأس الخليج في قطر.

  • لماذا تأخر إعلان الصفقة؟

    وكشف برنامج "الكأس"، الذي يقدمه الإعلامي العراقي علي نوري، عن أسباب عدم إعلان نادي النصر، عن صفقة التعاقد مع حيدر عبد الكريم، وقرار جيسوس باستبعاده من قائمة الفريق في مباراة التعاون.

    السبب يعود إلى إدارة نادي الزوراء، التي لم ترسل البطاقة الدولية لحيدر، كما لم يحصل النصر على الاستغناء الخاص به، على الرغم من مخاطبة النادي السعودي لنظيره العراقي، بسرعة إرسال البطاقة من أجل إتمام التوقيع الرسمي وتقديم اللاعب لوسائل الإعلام.

  • "الندم" وراء قرار الزوراء

    وكشف نوري عن وجود حالة من اللوم بين عدد من أعضاء نادي الزوراء فيما بينهم، حول قيمة العقد، حيث أصاب بعضهم "الندم" بسبب قلة تكلفة الصفقة، التي لم تتعد 500 ألف دولار، مؤكدين أنهم لو انتظروا قليلًا، لتم بيع اللاعب بأكثر من 1.5 مليون.

    وأضاف أن إدارة الزوراء ترغب في تعديل فقرة بالعقد، والتي تتعلق بمبالغ "منشئ اللاعب"، وهو مبلغ تم الاتفاق عليه بحوالي 15 ألف دولار، تعهدت إدارة النصر بدفعه.

    وخاض حيدر عبد الكريم، حصتين تدريبيتين مع النصر، تحت قيادة المدرب جيسوس الذي أبدى إعجابه به، إلا أنه حتى اللحظة، لم يتم الكشف عن الصفقة بشكل رسمي.

    هل يلعب حيدر في المركز 6 أم 8؟

    وبالعودة إلى حديث نديم كريم، عن صفقة النصر الجديدة، فقد أوضح أن حيدر يعد من لاعبي الوسط "العصريين"، الذي يجيد اللعب في مساحة الـBox to Box، مضيفًا أنه يمتلك العديد من المميزات، التي تجعل النصر قادرًا على الاستفادة منه في أي خطة تكتيكية.

    وبسؤاله حول ما إذا كان عبد الكريم يجيد اللعب كمركز "6" أو "8"، قال نديم إنه قادر على التنوع بين المركزين، كما أنه يجيد استلام الكرة تحت الضغط والانتقال من الأدوار الدفاعية للهجومية، وقادر على إفادة النصر متى ما احتاج للضغط المنخفض، إضافة إلى مهارته في الاستلام بين الخطوط والضغط العكسي وإجادة الكرات العرضية، ناهيك عن صناعة التمريرات الحاسمة.

  • تعاقدات النصر

    وكان جورج جيسوس، قد تحدث في أكثر من مناسبة، عن رغبته في تدعيم النصر بصفقات جديدة في فترة الميركاتو الشتوي، ولكن الأزمة تكمن في الظروف الاقتصادية التي تعيق إتمام التعاقدات.

    وبدوره، علّق عبد الله الماجد، رئيس شركة نادي النصر، على ملف التعاقدات، بقوله إن الأصفر تعاقد مع "7" لاعبين جدد في الصيف، وتم تلبية معظم احتياجات المدرب، رغم عدم اقتناعه (الماجد) ببعض الاختيارات، ولكنه لم يتدخل احترامًا للحوكمة، مضيفًا أن اختيارات اللاعبين مسؤولية المدرب وحده.

    وبالحديث عن ارتباط النصر بصفقة عبد الله الحمدان، قال الماجد إنه لم يصله شيء، سواءً لمجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، إلا أنه إذا تحدث - كمشجع نصراوي -، فإنه يرى عدم حاجة الفريق لمهاجم الهلال، في ظل احتياجه الأساسي للاعب محور.

    يأتي ذلك بالتزامن مع التقارير التي تؤكد حصول الهلال على توقيع عبد الرحمن غريب، جناح النصر، الذي دخل الفترة الحرة، ودراسة إمكانية إبرام صفقة تبادلية، بانتقال الحمدان إلى العالمي، مقابل ضم غريب في الفترة الشتوية.

