أحمد مجدي

حياة على المحك تحولت إلى توهج.. "جيوكيريس الجديد" يلمع في الدوري الأوروبي وينافس هالاند ومبابي وكين!

بطل مجري جديد ينافس كبار أوروبا!

واصل المهاجم المجري بارناباس فارجا تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق، بعدما قاد فريقه فيرينتسفاروشي لتحقيق فوز مهم وصعب على رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الأوروبي، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة وحُسمت بهدف رائع للمهاجم المتألق في الدقيقة 73. 

فارجا سجّل هدفه العشرين هذا الموسم في مختلف البطولات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الهدافين في القارة الأوروبية خلال عام 2025، ويعزز مشروع فريقه الساعي للتقدم أكثر في الدوري الأوروبي.

    ليلة توهج جديدة!

    شهدت المواجهة بداية قوية من الطرفين، قبل أن ينجح المهاجم المقدوني بويان ميوفسكي في تسجيل هدف التقدم لنادي رينجرز في الدقيقة 27، بعد ركلة مبهرة.

    لكن فيرينتسفاروشي لم يستسلم، وضغط بقوة لإدراك التعادل، ليأتي الرد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر اللاعب بينس أوتفوش.

    وفي الشوط الثاني، ومع تزايد الضغط الجماهيري والرغبة في السيطرة على مجريات المباراة، ظهر رجل اللحظة: بارناباس فارجا. ففي الدقيقة 73 ارتقى النجم المجري فوق الجميع واستغل كرة عرضية محكمة ليضعها برأسه في شباك رينجرز مسجّلًا هدف الفوز، وسط فرحة كبيرة من جماهير فيرينتسفاروشي التي باتت تعتمد عليه كقائد هجومي بلا منازع.

    بهذا الفوز المهم، رفع الفريق المجري رصيده في ترتيب الدوري الأوروبي إلى المركز الخامس في جدول النسخة الجديدة ذات الـ32 فريقًا، وهذا المركز يمنحه حتى الآن بطاقة العبور مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة لخوض ملحق، ما يجعل المباراة محطة حاسمة في مسيرة الفريق الأوروبية هذا الموسم.

    ويعود الفضل الأكبر لهذا التقدم إلى تألق فارجا، الذي بات العلامة الأبرز في الخط الهجومي، وأحد أسباب النتائج اللافتة التي يحققها الفريق منذ انطلاق البطولة.

  • "ماكينة أهداف" على غرار جيوكيريس!

    بعد هدفه في شباك رينجرز، رفع فارجا رصيده إلى 20 هدفًا هذا الموسم في جميع البطولات، إضافة إلى 6 أهداف كاملة مع المنتخب المجري خلال عام 2025.

    هذا الموسم وصل إلى هدفه رقم 20 مع ناديه، لينافس لاعبين بحجم كيليان مبابي (25 هدفًا) وهاري كين (22 هدفًا) وإرلينج هالاند (21 هدفًا) مع أنديتهم منذ مطلع الموسم.

    وبحسب تقرير الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء IFFHS المتخصص في الإحصائيات التاريخية لكرة القدم، فإن فارجا يحتل المركز 13 عالميًا في قائمة الهدافين خلال عام 2025، بعدما سجل 33 هدفًا منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، شاملة ما سجله في الدوري والكؤوس المحلية والبطولات الأوروبية ومبارياته مع المنتخب المجري.

    القائمة تصدرها مبابي برصيد 60 هدفًا، يليه كين بـ54، ثم هالاند بـ52، فيما يحتل ميسي المركز الرابع بـ46 هدفًا.

    وفي الوقت الراهن فارجا يحتل المركز 14 عالميًا (بحساب المكررات) في قائمة الهدافين خلال عام 2025، بعدما وصل إلى هدفه الرابع والثلاثين أمام رينجرز في كل المسابقات منذ بداية العام.

    وجود فارجا في هذا التصنيف المرموق يعكس قفزته الهائلة خلال آخر موسمين، وتحوّله إلى أحد أبرز هدافي أوروبا رغم عدم لعبه لأحد أندية الصف الأول في الدوريات الكبرى.

    الصعود الرائع تهديفيًا لفارجا يجعل الكل يشبهه بفيكتور جيوكيريس، الهداف السويدي الذي نافس عتاة التهديف في الدوريات الخمسة الكبرى وظلمه وجوده في الدوري البرتغالي حين تم احتساب أرقام جائزة الحذاء الذهبي.

    هذا ما يمكن أن يحدث تمامًا في حالة فارجا هذا الموسم، الدوري المجري ليس على الخارطة الأوروبية الكبرى، لذلك فإن تصدره ترتيب الهدافين في المسابقة (10 أهداف) وتوهجه في الدوري الأوروبي (4 أهداف) سيمر مرور الكرام حتى لو تضاعفت تلك الأرقام.

    الجائزة الفردية المرموقة يتقدم سباقها الآن نجم بايرن ميونخ هاري كين، صاحب الـ17 هدفًا في الدوري الألماني، ويليه كل من مبابي (16 هدفًا) وهالاند (15 هدفًا).

  • رحلة صعود استثنائية.. وحياة على المحك!

    لم يكن وصول فارجا لقمة الترتيب التهديفي أمرًا مفاجئًا للمقربين منه أو المتابعين للدوري المجري، فالمهاجم كان قد تصدّر ترتيب هدافي الدوري المحلي موسم 2022-2023 عندما سجل 26 هدفًا مع نادي باكس، وهو الرقم الذي فتح له الباب للانتقال إلى فيرينتسفاروشي في صيف 2023.

    منذ ذلك الموسم، بدأ فارجا في إثبات قدرته على التهديف في كل المستويات: سجل أهدافًا في الدوري المجري وتألق في التصفيات الأوروبية ووترك بصماته في الدوري الأوروبي، إضافة إلى تأثيره مع المنتخب المجري.

    كان قبلها قد تعرض لإصابة قوية في 2024 بعد احتكاك في مباراة دولية أمام صربيا، لكنه عاد بعدها بشكل أقوى، مسجلًا أربعة أهداف دفعة واحدة في شباك "إم تي كي بودابست" في فبراير 2024، بل وصنع الهدف الخامس أيضًا ليبصم على كل أهداف فريقه في المباراة التي انتهت 5-1.

    بعدها تعرض لإصابة مرعبة أمام اسكتلندا، طرحت التساؤلات على "حياته" بالأساس، بعدما أصيب بكسور متعددة في عظام الوجه إضافةً إلى ارتجاج في المخ خلال مباراة المجر أمام اسكتلندا خلال بطولة يورو 2024.

    خضع اللاعب لعملية جراحية وقضى ليلته في المستشفى، وفق ما أكده الاتحاد المجري لكرة القدم، قبل أن يؤكد ماركو روسي مدرب منتخب المجر فجرًا أن "حياته ليست في خطر" ويغيب عن باقي مباريات اليورو.

  • هل ينتقل فارجا إلى الكالشيو؟

    إضافة إلى أرقامه الكبيرة، يتميز فارجا بأسلوب لعب يجمع بين القوة البدنية والارتقاء العالي والإنهاء الإيجابي والتحرك الذكي بدون كرة إضافة إلى الخبرة التي باتت لدى المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا، وهو ما يجعله لاعبًا مهمًا لأي فريق يعتمد على العرضيات والضغط العالي والهجمات المباشرة. كما أنه يملك شخصية قيادية ظهرت في مباريات كبرى مثل مواجهات توتنهام، دينامو كييف، ومالمو، حيث سجل خمسة أهداف في أول خمس جولات من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وأنهى البطولة وهو هدافها برصيد 7 أهداف بالتشارك مع أيوب الكعبي وبرونو فيرنانديش ويانيس إيكاونيكس وكاسبر هوج.

    لم يلعب فارجا خلال مسيرته خارج المجر إلا في النمسا، لذلك مع استمرار تألقه في البطولات الأوروبية، بدأت عدة أندية من الدوريات الخمسة الكبرى في متابعة اللاعب، خاصة مع دخوله ضمن أفضل 15 هدافًا في العالم لعام 2025 حتى الآن، ورغم عدم وجود عروض رسمية معلنة حتى الآن، إلا أنه من الممكن أن يكون على أبواب خطوة أكبر قريبًا إذا استمر في عطائه الحالي.

    وبالفعل كان فارجا من بين الأسماء التي وضعها ناديا كريمونيزي وكالياري على طاولتهما لتعزيز خط الهجوم، بعد أن كان قد سجل 5 أهداف في 5 مباريات في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والتي لم يحالف الفريق المجري فيها النجاح.

    ويمتد عقد فارغا مع فيرينتسفاروشي حتى يونيو 2027، بينما قدرت قيمته السوقية بنحو 2.20 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" مع مطلع الموسم، لكنها ارتفعت بعد توهجه خلال الموسم لتصل إلى 3 ملايين يورو في الوقت الراهن.

    فيرينتسفاروشي المرشح للذهاب بعيدًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم لديه مهاجم اسنثنائي اسمه بارناباس فارجا، الذي يعيش أفضل لحظات مسيرته ويصبح على الصعيد الرقمي منافسًا شرسًا لنجوم الصف الأول عالميًا حتى لو لم ينته ذلك بالتتويج بلقب فردي.

    وإذا استمر المعدل التهديفي الحالي، فإن فارجا قد يكون أحد أهم قصص النجاح الأوروبية خلال 2025، وربما يدخل في دائرة الضوء بالنسبة لأكبر الدوريات مرة أخرى قريبًا!.

