"اطردوني من أجل ميسي" وبكيت سرًا في لاماسيا.. فيرمين لوبيز يفتح "الصندوق الأسود" قبل التجديد لبرشلونة!

ماذا قال نجم برشلونة الشاب؟!

في عالم كرة القدم الذي لا يعترف إلا بالأرقام والصلابة، قرر نجم برشلونة الشاب فيرمين لوبيز أن يتخلى عن دبلوماسية الملاعب المعتادة، ليمنح صحيفة "موندو ديبورتيفو" حوارًا مثيرًا للغاية.

فبينما يحتفل جمهور البلوجرانا بقرب موهبتهم من تجديد عقده لسنوات طويلة، كشف اللاعب الذي يمر بأزهى فترات مسيرته عن وجه آخر لم يعرفه أحد، وجه الطفل الذي كاد أن يحزم أمتعته ويرحل باكياً عن لاماسيا بسبب جسده الضئيل، والشاب الذي رفض إغراءات البريمييرليج ليظل مخلصاً لقميصٍ كان يحلم به.

 من تفاصيل "عدس جدته" المفضل، إلى استعداده للتضحية بمركزه من أجل عودة الأسطورة ليونيل ميسي، إليكم التفاصيل الكاملة لحوار فيرمين لوبيز.

  • دموع لاماسيا ومعاناة النمو المتأخر

    تحدث فيرمين لوبيز بصدق شديد عن بداياته القاسية في أكاديمية برشلونة، مؤكدًا أن وصوله للقمة لم يكن مفروشًا بالورود.

    وصرح فيرمين: "لم أفكر أبدًا في اعتزال كرة القدم، لكن خلال مسيرتي في فرق الشباب كنت أشعر بأنني أقل بكثير من زملائي في الفريق، كان هناك وقت لا ألعب فيه وكنت أقول لنفسي: أنا عائد إلى منزلي، لقد بكيت في لاماسيا، وكنت أقضي وقتًا عصيبًا للغاية، أحيانًا كنت أفكر في الرحيل ورمي كل شيء بعيدًا".

    وأكمل موضحًا أسباب تلك المعاناة: "كان علي أن أكون قويًا، وأعتقد أن هذا يظهر الآن، لقد حدثت لي طفرة النمو في سن الـ 17 أو 18 عامًا، لقد كان نموي متأخرًا جدًا، لكنني نضجت كثيرًا كشخص وكلاعب بعد انتهاء فترة إعارتي لنادي ليناريس، وقتها شعرت لأول مرة أنني يمكن أن أكون لاعبًا محترفًا، ورغم تلقيي عروضًا من أندية الدرجة الثانية، إلا أنني قررت البقاء".

    أسرار التألق مع فليك ومنافسة أولمو

    انتقل النجم الشاب للحديث عن وضعيته الحالية داخل تشكيل المدرب هانزي فليك، وعن تطور مستواه الفني داخل الملعب.

    وقال فيرمين عن بداياته وهدفه الشهير في الكلاسيكو: "لا تسألوني كيف سددت تلك الكرة ضد ريال مدريد، لقد جاء الأمر بشكل طبيعي، فأن أجيد اللعب بكلتا قدمي دائمًا".

    وعن أسلوب لعبه الذي وصفه فليك بـ"النشط للغاية"، أضاف: "رونالد أراوخو يقول لي دائمًا إنني سريع جدًا ولا أدرك ذلك حتى، أنا الآن أشعر بالثقة في جميع جوانب اللعبة، وأتمنى أن تستمر تسديداتي من خارج المنطقة في هز الشباك".

    وعن المنافسة مع داني أولمو، أوضح مؤكدًا: "أنا أتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية، فعلاقتي مع داني رائعة وهو لاعب خيالي، نحن في برشلونة والمنافسة موجودة دائمًا، لكنني أعتقد أننا نستطيع اللعب معًا، فنحن نفهم بعضنا جيدًا على أرض الملعب وأتمنى أن نلعب سويًا لمرات أكثر".

  • الجانب الشخصي: عدس الجدة وأمنية ميسي

    كشف فيرمين عن تفاصيل حياته بعيدًا عن أضواء الكاميرات، موضحًا كيف يقضي يومه بعيدًا عن كرة القدم وعن الهوس الوحيد الذي يطارده.

    وصرح فيرمين عن هواياته: "أقضي أيامي مع كرة القدم وصديقتي وكلبي، وأحب لعب ألعاب الفيديو، أتسلل للعب البولينج عندما يكون لدي وقت، وعندما أستطيع تدليل نفسي، أتناول السوشي أو طبق عدس الجدة". 

    وبسؤاله عن الخرافات التي يؤمن بها اللاعبون، قال: "لست مؤمنًا بالخرافات، لكن عندما تسير المباراة بشكل جيد أحاول تكرار روتين اليوم، مثل ما تناولته على العشاء، هذا هو الهوس الوحيد لدي".

    أما عن التدعيمات التي يتمناها لبرشلونة، فقد أجاب مازحًا عن ليونيل ميسي: "لو كان الأمر بيدي، سأوقع مع ميسي فورًا، هو يلعب كلاعب وسط مهاجم، وحتى لو اضطروا للتضحية بي أو طردي من أجل قدومه، سأقبل بذلك".

  • عقد طويل وطموحات كأس العالم 2026

    اختتم فيرمين حديثه بالتأكيد على ولائه المطلق لبرشلونة، كاشفًا عن كواليس انضمامه للمنتخب الإسباني وطموحاته في الموسم الحالي.

    وأكد فيرمين بشأن مستقبله: "نيتي هي البقاء في برشلونة لفترة طويلة، لقد كانت دائمًا أولويتي، الأمور تسير بشكل جيد في مفاوضات التجديد، وهناك بعض التفاصيل الصغيرة المتبقية، لكنني آمل أن يتم التوقيع قريبًا، فأنا سعيد جدًا هنا". 

    وعن المنتخب الإسباني، كشف واقعة طريفة قائلًا: "لويس دي لا فوينتي لم يتصل بي لإخباري بالاستدعاء الأول، لقد عرفت الخبر عبر بث مباشر على يوتيوب".

    وعن طموحاته للموسم الذي سينتهي بمونديال 2026، اختتم مؤكدًا: "هدفي هو الفوز بكل الألقاب، بين الفوز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، لا أستطيع الاختيار، أريد الفوز بكليهما".

