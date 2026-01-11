"حنيذ النصر" لا يدعو للسخرية .. لا تخدع نفسك فكرة القدم لم تعد كما في الماضي!

"ما هذا؟ هل هذه تصرفات أشخاص ينتمون لنادٍ كبير؟!" .. عبارة تلخص لسان حال بعض جماهير الأندية المنافسة للنصر على مدار الأيام القليلة الماضية.

القصة؟ الأمر وما به أن أحد أعضاء شرف النادي قرر تقديم وجبة "حنيذ" لكل مشجع يحضر لمواجهة القادسية الأخيرة ، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

العالمي تعثر في الثلاث جولات الأخيرة بالتعادل أمام الاتفاق (2-2)، ثم الهزيمة أمام الأهلي (2-3) فالسقوط أمام القادسية (1-2)، بعد سلسلة انتصارات استمرت لتسع جولات متتالية، ما هز الثقة بعض الشيء في الجهاز الفني بقيادة جورج جيسوس في أعين الجماهير، بداعي التعثر أمام خصوم أقوياء على عكس الجولات التسع التي مرت من قبل.

أمام هذا الوضع، حرص عدد من النصراويين على "لم الشمل" لإغلاق الباب أمام أي محاولة لهز استقرار الفريق أو الغضب الجماهيري، فعلى سبيل المثال، قرر الأسطورة ماجد عبدالله حضور مواجهة القادسية من المدرجات دعمًا للاعبين.

لكن تفكير راكان القصيمي؛ عضو شرف نادي النصر، كان مختلفًا وقرر إطلاق مبادرة خاصة لجماهير ناديه، ثح لحق به بعد ذلك - بطريقته الخاصة أيضًا - العضو البلاتيني غازي الذيابي؛ أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي..