AFP
حلم كأس العالم يتبخر .. إيفرتون يفقد جريليش للإصابة
- AFP
من غير المرجح أن يلعب جريليش مرة أخرى هذا الموسم
لعب جريليش 90 دقيقة كاملة في الفوز 1-0 على فريقه السابق أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي. ثم زار اللاعب أخصائيًا بعد أن أبلغ مركز تدريب إيفرتون يوم الاثنين بما اعتُقد أنه مشكلة في ربلة الساق. لكن الفحوصات كشفت أن المشكلة أكثر خطورة مما كان متوقعًا.
لم يحدد مدرب إيفرتون مويس المدة التي سيغيب فيها جريليش عن الملاعب، ولكن إذا خضع الجناح لعملية جراحية، فهذا يعني فعليًا نهاية موسمه واستبعاد أي آمال في استدعائه للمنتخب الإنجليزي للمشاركة في كأس العالم 2026.
بالإضافة إلى ذلك، سيخسر إيفرتون، الذي يعاني بالفعل من أزمة إصابات، أحد أهم لاعبيه الهجوميين. عندما سُئل عما إذا كانت الجراحة ضرورية، اعترف مويس أن اللاعب والنادي يتشاوران مع جراح حول أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
إيفرتون "لن يتلقى أخبارًا سارة" بشأن جريليش
في حديثه قبل مباراة إيفرتون ضد ليدز مساء الاثنين، قال مويس عن جريليش: "هذا جزء من المناقشة التي ستجرى مع الجراح. من الواضح أننا لن نحصل على أخبار جيدة، ولكن لا توجد تواريخ أريد الإفصاح عنها في الوقت الحالي. نحن في انتظار عودة بعض الأمور.
"إنه لضربة قاسية أن نفقده. لم يأتِ [يشكو] من قدمه. تلقى ركلة في ربلة الساق واعتقدنا أنه سيكون بخير. اعتقدنا أنها مجرد ركلة في مؤخرة ربلة الساق وأنه سيكون بخير في غضون يومين، لكنهم فحصوا قدمه ووجدوا أنه يعاني من كسر إجهادي.
"إنه لأمر مؤسف حقًا بالنسبة للفتى. لقد عاد إلى الملاعب، وكان يستمتع بوقته ويقوم بما يجيده. لقد حظي بدعم رائع من مشجعي إيفرتون. إنهم يقدرونه كثيرًا، ومن المؤسف أنه سيضطر إلى التوقف عن اللعب لفترة من الوقت".
غياب جريليش سيكون ضربة قوية لفريق توفيز. فقد سجل المهاجم ستة تمريرات حاسمة وسجل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى ميرسيسايد.
- AFP
إيفرتون يتجه إلى سوق الانتقالات في يناير
قد يجبر غياب جريليش إيفرتون على الدخول في سوق الانتقالات في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية في يناير. وقد صرح مويس سابقًا أنه يأمل في ضم لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات في 2 فبراير، حيث يستعد توفيز للاستثمار في الفريق في الأيام المقبلة. هناك احتمال أن يعود جريليش إلى ناديه الأصلي مانشستر سيتي لإعادة تأهيله.
"نحن لا نفكر في (مستقبله) في الوقت الحالي. نحن نفكر فقط في جاك - نحن حزينون من أجله ومحبطون لإصابته"، تابع مويس.
"نحن على اتصال وثيق مع مانشستر سيتي، لذا سنرى كيف ستسير الأمور مع تقدمنا في الوقت ونحصل على المزيد من القرارات من الأخصائي. سيؤثر ذلك على تفكيرنا (بشأن التعاقد مع لاعب جديد)، هذا أمر مؤكد. الحصول عليهم أمر مختلف، لكنه سيؤثر على تفكيرنا بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا النظر فيه.
"لكن في الوقت الحالي، نحن ننتظر فقط الحصول على تقييم الأخصائي، وبعد ذلك سنعرف المزيد".
- Getty Images Sport
عقد جارنر يعطي دفعة قوية لفريق توفيز
لكن الخبر الأفضل لإيفرتون كان تأكيد توقيع جيمس غارنر على عقد طويل الأمد مع النادي يوم الجمعة. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هو لاعب أساسي لمويس، وعقده الجديد يمثل دفعة قوية للفريق.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "التزم جيمس جارنر بمستقبله على المدى الطويل مع إيفرتون بتوقيع عقد جديد مدته أربع سنوات ونصف مع النادي حتى نهاية يونيو 2030".
وعن العقد الجديد، قال غارنر: "أنا متحمس جدًا لالتزامي بمستقبلي مع إيفرتون. أنا ممتن جدًا لكل الدعم والحب الذي تلقيته خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، لكن هذه مجرد البداية.
لقد رأيت التقدم الذي أحرزناه مؤخرًا. الآن أريد أن أكون جزءًا من هذا التقدم وأن أعيد النادي إلى المكانة التي يستحقها. أشعر أنني الآن جزء من النادي وآمل أن أظل جزءًا منه لفترة طويلة.
"لدي أفراد من عائلتي جميعهم من مشجعي إيفرتون، لذا أعرف تمامًا ما تعنيه هذه العاطفة، وكما قلت للتو، ما يعنيه اللعب في نادٍ كبير مثل هذا."
إعلان