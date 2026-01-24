حلم كأس العالم يتبخر .. إيفرتون يفقد جريليش للإصابة

لعب جريليش 90 دقيقة كاملة في الفوز 1-0 على فريقه السابق أستون فيلا نهاية الأسبوع الماضي. ثم زار اللاعب أخصائيًا بعد أن أبلغ مركز تدريب إيفرتون يوم الاثنين بما اعتُقد أنه مشكلة في ربلة الساق. لكن الفحوصات كشفت أن المشكلة أكثر خطورة مما كان متوقعًا.

لم يحدد مدرب إيفرتون مويس المدة التي سيغيب فيها جريليش عن الملاعب، ولكن إذا خضع الجناح لعملية جراحية، فهذا يعني فعليًا نهاية موسمه واستبعاد أي آمال في استدعائه للمنتخب الإنجليزي للمشاركة في كأس العالم 2026.

بالإضافة إلى ذلك، سيخسر إيفرتون، الذي يعاني بالفعل من أزمة إصابات، أحد أهم لاعبيه الهجوميين. عندما سُئل عما إذا كانت الجراحة ضرورية، اعترف مويس أن اللاعب والنادي يتشاوران مع جراح حول أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها.