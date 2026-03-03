حلم المعركة الألمانية في الليجا.. ريال مدريد لا يتمنى كلوب وشغف يورجن لم يكن كافيًا لريد بول!

فجّرت صحيفة ليكيب الفرنسية قنبلة مدوية في الأوساط الرياضية الأوروبية، بعدما كشفت عن رغبة يورجن كلوب، المدير الرياضي الحالي لقطاع كرة القدم في مجموعة ريد بول، في الرحيل عن منصبه الصيف المقبل.

التقرير أشار إلى أن المدرب الألماني الأسطوري لم يعد يجد شغفه خلف المكاتب المكيفة، وأن رائحة العشب بدأت تداعب مخيلته مجددًا، واضعًا وجهته القادمة صوب العاصمة الإسبانية مدريد، لخلافة ألفارو أربيلوا في سانتياجو برنابيو.

هذا الخبر لم يكن مجرد إشاعة عابرة، بل فتح الباب أمام تساؤلات وجودية دعونا نستعرضها سويًا فيما هو قادم: