علي رفعت

حلم المعركة الألمانية في الليجا.. ريال مدريد لا يتمنى كلوب وشغف يورجن لم يكن كافيًا لريد بول!

المدرب الألماني إلى أين؟!

فجّرت صحيفة ليكيب الفرنسية قنبلة مدوية في الأوساط الرياضية الأوروبية، بعدما كشفت عن رغبة يورجن كلوب، المدير الرياضي الحالي لقطاع كرة القدم في مجموعة ريد بول، في الرحيل عن منصبه الصيف المقبل. 

التقرير أشار إلى أن المدرب الألماني الأسطوري لم يعد يجد شغفه خلف المكاتب المكيفة، وأن رائحة العشب بدأت تداعب مخيلته مجددًا، واضعًا وجهته القادمة صوب العاصمة الإسبانية مدريد، لخلافة ألفارو أربيلوا في سانتياجو برنابيو. 

هذا الخبر لم يكن مجرد إشاعة عابرة، بل فتح الباب أمام تساؤلات وجودية دعونا نستعرضها سويًا فيما هو قادم:

  • لماذا لم يتأقلم في إمبراطورية ريد بول؟

    منذ اللحظة الأولى لتوقيع يورجن كلوب مع مجموعة ريد بول، كان هناك شعور بأن هذه الزيجة لن تستمر طويلًا. 

    كلوب هو رجل الميدان الأول، شخص يقتات على أدرينالين المباريات وصراخ الجماهير، بينما منصبه الحالي يتطلب برودًا في اتخاذ القرارات وحسابات معقدة للأرقام والميزانيات.

    التقارير تؤكد أن كلوب شعر بتقييد في صلاحياته، فالمجموعة التي تمتلك أندية في لايبزيج وسالزبورج ونيويورك وغيرها، تعتمد على نظام مؤسسي صارم لا يسمح بظهور الجانب الفني المحبب لكلوب.

    شغف يورجن لم يكن كافيًا لتحريك جمود الأرقام في ريد بول، كما أن تراجع نتائج لايبزيج والضغوط الجماهيرية في ألمانيا ضد انضمامه لهذا الكيان التجاري، جعلت الرجل العادي يشعر بالغربة في وطنه الإداري الجديد.

    كلاسيكر ألماني على أرض إسبانية.. حلم الجماهير

    في حال صدقت التوقعات وانتقل كلوب إلى ريال مدريد، فإن الليجا الإسبانية ستكون على موعد مع ثورة ألمانية غير مسبوقة. 

    الجماهير العالمية تحلم برؤية كلاسيكو بنكهة الكلاسيكر، حيث يتواجه يورجن كلوب مع هانزي فليك مدرب برشلونة. 

    هي معركة بين مدرستين ألمانيتين، وهذا الصراع لن يكون مجرد مباراة كرة قدم، بل سيكون استعراضًا للقوة التكتيكية الألمانية في أكبر مسرح كروي بالعالم، مما سيعيد لليجا بريقها الذي فقدته برحيل رونالدو وميسي، ولكن هذه المرة من على مقاعد البدلاء.

  • واقعية بيريز ضد طموح كلوب.. وعود ألونسو المكررة

    رغم جاذبية الفكرة والحديث عن رغبة بيريز نفسه في ضم كلوب، إلا أن الواقع داخل فالديبيباس يقول شيئًا آخر، ففلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يميل تاريخيًا للمدربين الذين يطلبون السيطرة الكاملة على سوق الانتقالات والتدخل في أدق التفاصيل المحيطة بالفريق، وهو بالضبط ما يمثله يورجن كلوب.

    بيريز يفضل المدرب الهادئ مثل أنشيلوتي أو ديل بوسكي، بينما كلوب يمثل إعصارًا إداريًا، وحتى لو حاول بيريز إغراء كلوب بوعود تشبه تلك التي قُدمت لتشابي ألونسو بمنحه مساحة من الحرية، فإن التاريخ يؤكد أن الصدام سيكون حتميًا، فلا كلوب سيقبل بأدوار الرجل الهادئ المسالم ولا بيريز سينتظر بالخمس سنوات حتى تبدأ ملامح المشروع في الظهور وترى جماهير الملكي حصاد تعب السنوات. 

    ريال مدريد نادي الرئيس، وكلوب مدرب المشروع، وفي حال اجتمعا، فإن الانفصال سيكون النتيجة الطبيعية بمجرد أول خلاف على صفقة أو قرار فني.

    بيت القصيد

    حديث ليكيب عن رحيل كلوب واقترابه من مدريد قد يكون وقودًا إعلاميًا مثاليًا، لكن الحقيقة تكمن في أن يورجن يبحث عن نفسه التي فقدها بين ملفات ريد بول.

    ريال مدريد قد يكون الوجهة الحلم للجمهور، لكنه يظل حقل ألغام لمدرب لا يقبل بأنصاف الحلول، الصراع القادم لن يكون على الألقاب فقط، بل على من يملك مفاتيح السيطرة في عالم كرة القدم الحديثة، هل هو المدرب الإمبراطور أم الرئيس التاريخي؟ وحتى تُحسم الوجهة، سيبقى حلم الكلاسيكو الألماني أجمل خيال يداعب عشاق الليجا.

