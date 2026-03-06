شهدت أروقة برشلونة خلال الساعات الماضية تطورات هامة بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الذي لفت الأنظار وشهد التوقيع معه الكثير من الجدل.

فقد استطاع اللاعب أخيرًا تجاوز العقبات القانونية والإدارية التي حالت دون انتظامه في التدريبات والمباريات الرسمية لفترة طويلة.

وعاد المهاجم صاحب الثمانية عشر عامًا إلى المدينة الرياضية بعد رحلة إلى العاصمة المصرية القاهرة لإنهاء إجراءات تأشيرة العمل وتصاريح الإقامة الرياضية كلاعب محترف من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم الآمال الكبيرة التي عقدتها الجماهير الكتالونية والمصرية على رؤيته بقميص الفريق الأول أو حتى الفريق الرديف في وقت قريب إلا أن الإدارة الفنية قررت اتخاذ مسار أكثر تأنيًا لضمان نجاح الموهبة المصرية في بيئة كرة القدم الإسبانية المعقدة.