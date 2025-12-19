FBL-POR-LIGA-SPORTING-AVSAFP
محمد سعيد

"حلقة فاضحة جديدة في البرتغال" .. بنفيكا "مورينيو" يعلن الحرب بعد فوز مثير للجدل لسبورتينج لشبونة!

"استغرق الأمر 12 دقيقة كاملة للبحث عن ركلة جزاء تخدم الفريق نفسه كما يحدث دائمًا"..

أصدر نادي بنفيكا البرتغالي بيانًا شديد اللهجة عقب فوز غريمه التقليدي سبورتينج لشبونة في مباراة كأس البرتغال أمام سانتا كلارا، والتي شهدت جدلًا واسعًا على المستوى التحكيمي، بسبب ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو (VAR).

الهدف الذي أحرزه لويس خافيير سواريز في الدقيقة (90+6) من هذه الركلة أعاد سبورتينج إلى المباراة بعد تأخره في النتيجة أمام سانتا كلارا (1-2)، ليتمكن لاحقًا من فرض وقت إضافي وحسم الفوز بهدف آخر عبر فوتيوس يوانيديس بالدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول.

  • بيان نادي بنفيكا

    جاء في البيان الرسمي للنادي البرتغالي تحت عنوان "حلقة فاضحة جديدة"، مضيفًا: "ما حدث في هذه المباراة من كأس البرتغال في جزر الأزور أمر غير مقبول وغير مبرر بالنسبة لمصداقية كرة القدم البرتغالية. لقد استغرق الأمر 12 دقيقة كاملة للبحث عن ركلة جزاء تخدم الفريق نفسه كما يحدث دائمًا، مرة بعد مرة".

    وأشار البيان إلى أن نفس الملعب شهد الموسم الماضي تجاهل تقنية الفيديو لركلة جزاء واضحة ضد سبورتينج، بينما هذا الموسم فاز الفريق عبر "ركلة وهمية"، مؤكدًا أن هذه الظواهر لا تحدث إلا عندما لا يكون سبورتينج متقدمًا في النتيجة.

    وأضاف: "يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة التي تدمر كرة القدم البرتغالية. هذا الجدول المزدحم لا معنى له إذا كانت البطولات تُحسم قبل أن تبدأ".

  • خلفية التوتر بين بنفيكا ولشبونة

    الجدل الأخير يأتي في سياق منافسة محتدمة بين أندية القمة في البرتغال، حيث يرى بنفيكا الذي يقوده المدرب جوزيه مورينيو، أن القرارات التحكيمية تصب دائمًا في صالح سبورتينج، وهو ما يزيد من حدة الصراع بين قطبي العاصمة لشبونة.

    ورغم الغضب، فإن بنفيكا تأهل أيضًا إلى الدور المقبل من الكأس بعد فوزه على فارنسي بهدفين دون رد، حيث سيواجه غريمه التقليدي بورتو في ديربي مبكر ضمن البطولة، أما سبورتينج لشبونة فسيواصل مشواره نحو نصف النهائي. 

  • ترتيب الدوري البرتغالي

    في الدوري البرتغالي، يتصدر بورتو الترتيب بفارق خمس نقاط عن سبورتينج لشبونة، وثماني نقاط عن بنفيكا، وذلك بعد مرور 14 جولة، ما ينذر بنصف موسم ثانٍ مليء بالتوتر والجدل داخل كرة القدم البرتغالية.

    ويخوض فريق المدرب جوزيه مورينيو، مباراة مهمة يوم الإثنين المقبل على ملعب "دا لوز" في الجولة المقبلة أمام فاماليكاو، ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري البرتغالي.

    وعلى الصعيد الأوروبي، بدأ بنفيكا، دوري أبطال أوروبا، بأسوأ طريقة ممكنة إلا أنه نجح في تصحيح المسار بآخر مباراتين، وخرج منتصرًا، على أياكس، ثم نابولي، وسيكون أمامه مهمة صعبة أمام يوفنتوس، ثم ريال مدريد، في آخر مباراتين، لمحاولة خطف بطاقة من بطاقات التأهل إلى ملحق الدور القادم من البطولة الأوروبية.

    مورينيو يتحدث عن روتين حياته في بنفيكا

    كشف مورينيو في تصريحات سابقة، أنه يتجاوز الاهتمام بالتفاصيل ليصل إلى مرحلة الهوس بالعمل، فقد اعترف المدرب البرتغالي بأنه ترك منزله الفاخر في لشبونة، وقرر الإقامة في غرفة بسيطة داخل مركز تدريبات فريقه.

    وأوضح مورينيو، أن السبب في هذا القرار، هو الوقت حيث قال في لهجة صارمة: "السرير في منزلي أفضل بمراحل، لكن النوم هنا يمنحني ميزة لا تقدر بثمن، دقيقتان فقط تفصلان بين استيقاظي وجلوسي على مكتبي".

    كما أكد مورينيو، أنه يفضل البقاء في النادي لمتابعة ومراقبة كل شيء حوله، من موعد وصول اللاعبين والاهتمام بحالة ملعب التدريبات، وقال: " أحب أن أرى من يصل مبكرًا ومن يتأخر، أريد أن أشعر بنبض المكان".

    وكشف جوزيه مورينيو، أنه بعد نهاية العمل يتواصل مع عائلته المتواجدة في لندن، عبر مكالمة فيديو، ثم بعدها يشاهد أحد الأفلام، ليفرغ عقله، ثم يخلد إلى النوم مبكرًا.

    كما فجر مورينيو، مفاجأة قد تكون هي الأقوى منذ توليه مهمة تدريب الفريق البرتغالي، حيث كشف أن الجيل الحالي لفريق بنفيكا، يتفوق على عدة فرق تاريخية دربها قبل ذلك، والتي حقق معها الكثير من الإنجازات.

    وقال المدرب البرتغالي: "لا أريد أن أكون غير محترم للفرق التاريخية التي دربتها، لكن هذه المجموعة في بنفيكا هي واحدة من الأفضل إن لم تكن الأفضل، التي عملت معها طوال 25 عامًا".

  • شائعات العودة إلى ريال مدريد

    في العاصمة الإسبانية مدريد، تشتعل الأجواء داخل النادي الملكي ريال مدريد، الذي يمر بفترة صعبة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، والذي أصبح مرشحًا للإقالة، وبدأت تكثر الأقاويل حول من يخلفه في تدريب الميرينجي، وكان جوزيه مورينيو، ضمن الأسماء المطروحة لتلك المهمة.

    من جانبه أوضح المدرب البرتغالي، موقفه من تلك الشائعات والعودة إلى ريال مدريد، مرة أخرى، وقال مورينيو في وقت سابق: " لست بحاجة إلى إغلاق الباب أمام هذا الأمر، وذلك لأنه مغلق ومحسوم بالفعل، إنه موضوع منتهٍ والصحافة قامت بفتحه من جديد".

