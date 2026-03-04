حكم إعادة محاكمة هاري ماجواير: نجم مانشستر يونايتد أدين بتهمة الاعتداء غير الخطير وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ بسبب شجار وقع في اليونان عام 2020

وقع الحادث خلال فترة التوقف بين موسمي 2019-20 و2020-21، بعد عام من انضمام ماجواير إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت بالنسبة لمدافع. كان ماجواير قائد مانشستر يونايتد في ذلك الوقت، كما كان لاعبًا أساسيًا في منتخب إنجلترا.

وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعد اعتقاله بوقت قصير، ادعى ماجواير أنه اعتقد أنه تم اختطافه وقال إنه خاف على حياته عندما أوقف رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية حافلة مجموعته الصغيرة، وألقوا به خارج الحافلة، وضربوه على ساقيه وأخبروه أن مسيرته المهنية قد انتهت. وقال أيضًا إنه حاول الهرب، وهو مقيد بيد واحدة، لأنه لم يكن يعرف من هم هؤلاء الرجال.

وقال: "ضربوني كثيرًا على ساقي. لم يكن ذلك في ذهني. كنت في حالة ذعر شديد. خوف. خوف على حياتي. لا أشعر أنني مدين بأي اعتذار لأي شخص. الاعتذار هو شيء تفعله عندما ترتكب خطأ. لا أتمنى ذلك لأي شخص. من الواضح أن الموقف جعل الأمر صعبًا على أحد أكبر الأندية في العالم، لذا أنا آسف لأنني جعلت المشجعين والنادي يمرون بهذه التجربة، لكنني لم أفعل شيئًا خاطئًا. وجدت نفسي في موقف كان من الممكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان".