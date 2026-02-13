Getty
فيديو أثار ضجة كبيرة .. حقيقة تفاعل مبابي مع رباعية أتلتيكو مدريد ضد برشلونة!
أتلتيكو يسقط برشلونة بالرباعية
حقق أتلتيكو مدريد انتصارًا قوامه أربعة أهداف مقابل لا شيء على ضيفه برشلونة مساء الخميس لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، مباراة شهدت تفوق أصحاب الأرض وتقدمهم خطوة كبيرة نحو أحد طرفي الباسك أتلتيك بيلباو أو ريال سوسييداد في النهائي مايو المقبل.
رباعية أتلتيكو مدريد في الشباك الكتالونية؛ جاءت عن طريق مدافع برشلونة إيريك جارسيا بـ"الخطأ في مرماه" وأنطوان جريزمان وأديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز، في الدقائق 7 و14 و33 و45+2 تواليًا.
ما علاقة مبابي؟
وعقب المباراة، انتشر فيديو يظهر الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد الذي سجله ألفاريز بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالتوازي مع نجم ريال مدريد من المدرجات وهو يحتفل بهدف النجم الأرجنتيني للروخيبلانكوس.
الفيديو انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعية وشوهد أكتر من مليون مرة عبر منصة إكس، وشبه البعض موقف النجم الفرنسي بأسطورة الملكي راؤول جونزاليس لكونه لعب لقطبي مدريد، بينما اتهمه البعض بخيانة ألوان الميرينيجي بتشجيع الغريم.
ما حقيقة الفيديو؟
وبالتحقق من فيديو مبابي، يعود الأخير لمباراة في الرجبي بفرنسا أٌقيمت بين المضيف ونيوزلندا ضمن إطار منافسات كأس العالم 2023، وكان النجم الشاب لباريس سان جيرمان وقتها حاضرًا في المدرجات لمساندة بلاده.
ونشر مبابي عدة صورًا على حسابه عبر إنستجرام تظهره مع والده وشقيقه لاعب ليل إيثان، بالإضافة لاجتماعه مع لاعبي ريال مدريد بأحد المطاعم، وصور من تدريبات ومباريات ريال مدريد الأخيرة، وصورة مع نجم بي إس جي وصديقه أشرف حكيمي.
ما القادم؟
وقالت "سبورت" إن مبابي يعاني من بعض الانزعاجات العضلية التي أبعدته عن تدريبات ريال مدريد في الأيام الماضية، ولكن شوهد الفرنسي بشكل طبيعي في تدريبات ناديه اليوم استعدادًا لمباراة ريال سوسييداد لحساب الليجا.
