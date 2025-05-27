"هذه كواليس رحيل اللاعب عن النصر!" .. حقيقة تعرض الهلال وعلي لاجامي للعقوبات بعد إعلان الصفقة رسميًا

صفقة مفاجئة ستثير الكثير من الجدل في السعودية..

فاجأ الهلال الشارع الرياضي السعودي بالكامل، مساء أمس الثلاثاء؛ بالتعاقد مع النجم الدولي علي لاجامي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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هذه الصفقة أثارت جدلًا واسعًا، وسط غموض بشأن موعد بداية مسيرة لاجامي مع الفريق الهلالي؛ وهل ستكون من كأس العالم للأندية 2025، أم في مطلع الموسم الرياضي الجديد.

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ويستعد الزعيم الآن؛ للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبورج وباتشوكا.