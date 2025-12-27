حصاد 2025 .. أفضل 10 صفقات في أوروبا حتى الآن

مرة أخرى، تفوقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بقية أندية أوروبا من حيث الإنفاق في فترة ما قبل الموسم، حيث أنفقت ما مجموعه 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) على اللاعبين الجدد، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار جنيه إسترليني (3.16 مليار دولار) الذي سُجل في عام 2023. سيطر بطل الدوري الإنجليزي ليفربول على عناوين الصحف، حيث قام بثلاثة من أغلى الصفقات في فترة الانتقالات بأكملها بضم هوغو إكيتيكي وفلوريان فيرتس وألكسندر إيساك.

ومع ذلك، فقد رأينا مرة أخرى في المراحل الأولى من الموسم الجديد أنه ليس من الضروري دائمًا دفع مبالغ طائلة لكي تكون الصفقة مربحة، حيث أن فرص نجاح أي انتقال معين ضئيلة للغاية. في الواقع، في بعض الأحيان لا يتعين عليك إنفاق أي مبلغ.

ولكن على مستوى القارة، من هم اللاعبون الذين انتقلوا في الصيف وأحدثوا التأثير الأكبر والأكثر غير المتوقع على أنديتهم الجديدة؟ فيما يلي، تصنف GOAL أفضل 10 صفقات في الموسم الأوروبي حتى الآن: