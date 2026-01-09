FBL-KSA-ITTIHAD-NASSRAFP
حسن كادش يحسم مستقبله مع الاتحاد .. وسيرجيو كونسيساو يرد بـ"قرار نهائي"

مستجدات مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

اتخذ النجم الدولي حسن كادش، قلب دفاع عملاق جدة الاتحاد، قرارًا مهمًا في مسيرته الكروية؛ وذلك بعد دخوله "الفترة الحرة" من عقده، في يناير الجاري.

كادش البالغ من العمر 33 سنة، ينتهي عقده مع الاتحاد في 30 يونيو 2026؛ حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ حاليًا، دون العودة إلى إدارة العميد.

    حسن كادش يحسم مستقبله مع نادي الاتحاد

    وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، رفض النجم المخضرم حسن كادش، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، كافة العروض المقدّمة إليه من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

    الموقع أوضح أن كادش البالغ من العمر 33 سنة، يفضل استكمال مسيرته الكروية في صفوف الاتحاد؛ والذي يلعب معه منذ صيف 2023، وحتى الآن.

  • قرار سيرجيو كونسيساو في مستقبل حسن كادش

    واستكمالًا لخبره.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الجمعة، عن أن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد؛ لديها قناعة كاملة بإمكانات النجم المخضرم حسن كادش، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

    وأضاف الموقع: "اللجنة ترى أن كادش؛ سيلعب دورًا كبيرًا جدًا مع الاتحاد، خلال الفترة القادمة".

    وبناء على ذلك.. تم مناقشة تمديد عقد كادش، بين اللجنة الفنية والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ وفقًا للموقع ذاته.

    وأكد الموقع أن كونسيساو، وافق على تمديد عقد المدافع المخضرم؛ ليتجه النادي الآن للتجديد معه عامين، على أن يتم الإعلان الرسمي في الساعات القادمة.

    مسيرة حسن كادش مع عالم الساحرة المستديرة

    النجم المخضرم حسن كادش البالغ من العمر 33 سنة، بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي الاتفاق؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2012.

    وبعد 5 سنوات.. انتقل كادش من الاتفاق إلى عملاق الرياض الهلال؛ حيث لعب معه 3 مواسم كاملة، قبل الانضمام إلى فريق التعاون الأول لكرة القدم.

    ومثّل المدافع المخضرم فريق التعاون، لمدة 3 سنوات أيضًا؛ لينضم بعدها إلى نادي الاتحاد، وتحديدًا صيف 2023.

    ومع الاتحاد.. لعب حسن كادش 80 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، مع صناعة تمريرتين حاسمتين.

    وتوّج كادش بالثنائية المحلية "دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك"، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 12 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 7 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

