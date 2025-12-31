حُسم موقفه من خوض السوبر في السعودية .. كيليان مبابي يُعزز قائمة المصابين في ريال مدريد!

يبدأ ريال مدريد العام الجديد بمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم الأحد القادم، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية لخوض غمار كأس السوبر السعودي.

الفريق سيلعب أمام جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس الموافق 8 يناير القادم، وحال فوزه سيُواجه المتأهل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في النهائي يوم 11 يناير المقبل.

ويفتقد ريال مدريد حاليًا لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم داني كارباخال وإيدير ميليتاو وترينت ألكسندر آرنولد، وقد عُززت القائمة اليوم بإصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.