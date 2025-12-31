mbappe real madrid(C)Getty images
تامر أبو سيدو

حُسم موقفه من خوض السوبر في السعودية .. كيليان مبابي يُعزز قائمة المصابين في ريال مدريد!

ضربة موجعة للفريق الملكي

تعرضت استعدادات ريال مدريد لخوض غمار كأس السوبر السعودي لضربة قوية بإصابة نجم الفريق وهدافه كيليان مبابي، كما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

ريال مدريد من المقرر أن يواجه ريال بيتيس في الدوري الإسباني الأحد القادم ثم يتوجه إلى السعودية للعب بطولة كأس السوبر هناك.

  • ريال مدريد يستعد للسوبر

    يبدأ ريال مدريد العام الجديد بمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم الأحد القادم، ومن ثم سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية لخوض غمار كأس السوبر السعودي.

    الفريق سيلعب أمام جاره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الخميس الموافق 8 يناير القادم، وحال فوزه سيُواجه المتأهل بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في النهائي يوم 11 يناير المقبل.

    ويفتقد ريال مدريد حاليًا لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة، أبرزهم داني كارباخال وإيدير ميليتاو وترينت ألكسندر آرنولد، وقد عُززت القائمة اليوم بإصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

    • إعلان

  • ما هي إصابة كيليان مبابي؟

    كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن تعرض مبابي لإصابة في أربطة الركبة الخارجية، مشيرة إلى أن الأمر اتضح بعد خضوع المهاجم لفحص بالرنين المغناطيسي (MRI) صباح الأربعاء.

    وأوضحت الصحيفة أن مبابي كان يعاني من آلام في الركبة منذ عدة أسابيع، لكنه واصل اللعب معتقدًا أن الإصابة بسيطة، قبل أن تتفاقم حالته ويُجبر على التوقف عن المشاركة.

    وأضافت أن اللاعب شعر مؤخرًا بعدم قدرته على التسارع كما اعتاد، ما دفع الجهاز الطبي إلى إجراء الفحص الذي أكد الحاجة إلى راحة وعلاج مكثف.

  • متى يعود كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟

    الصحيفة الفرنسية أوضحت أن مبابي سيغيب عن اللعب لمدة 3 أسابيع على الأقل، مشيرة إلى أنه سيخضع لفترة علاج ومراقبة دقيقة في مدريد، على أن يُعاد تقييم حالته بعد الأسابيع الثلاثة الأولى لتحديد موعد عودته إلى الملاعب.

    غياب مبابي يمثل ضربة قوية لريال مدريد، خاصة أنه شارك في معظم مباريات الفريق منذ بداية الموسم وكان القائد الحقيقي للهجوم الملكي. في المقابل، لا تُخفي أوساط المنتخب الفرنسي ارتياحها لهذا التوقف، إذ سيسمح لقائد الديوك بالتعافي الكامل قبل الاستحقاقات المقبلة.

    موقف اللاعب حُسم تمامًا من المشاركة في كأس السوبر الإسباني والمنقول حصريًا عبر تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

  • هل يغيب كيليان مبابي عن السوبر الإسباني؟

    ابتعاد مبابي عن اللعب لمدة 3 أسابيع على الأقل يعني بالتأكيد غيابه عن مباريات السوبر الإسباني التي ستُقام في السعودية الشهر القادم.

    وبجانب السوبر، سيغيب المهاجم الفرنسي عن مواجهات ريال بيتيس وليفانتي وفياريال في الليجا، كما سيغيب عن مواجهتي موناكو وبنفيكا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

    ومن المتوقع أن تكون عودة اللاعب للمباريات مطلع فبراير القادم.

  • مبابي في موسم 2025-2026

    لعب صاحب الـ27 عامًا 24 مباراة مع ريال مدريد في جميع بطولات الموسم الجاري، ولم يغب اللاعب سوى عن لقاء واحد كان أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، إذ أبقاه المدرب تشابي ألونسو على مقاعد البدلاء.

    ويمتلك مبابي سجلًا تهديفيًا مذهلًا هذا الموسم، إذ سجل 29 هدفًا وصنع 5 آخرين خلال تلك المباريات الـ24، وهو ما يجعل غيابه ضربة موجعة جدًا للفريق وآمال مدربه في تحسن النتائج والفوز بالسوبر الإسباني.

  • ما التالي لريال مدريد؟

    نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.

    فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية أول أمس لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.

    ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.

    الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.

    هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.

