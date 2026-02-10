Goal.com
بين ملحق دوري أبطال أوروبا وقمتي إنتر وروما .. 15 يومًا لحسم موسم يوفنتوس مع سباليتي!

يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي على وشك خوض الفترة التي تُعدّ على الأرجح الأهم في الموسم بأكمله: من إنتر إلى جلطة سراي وصولًا إلى روما، هناك أسبوعان حاسمان للسيدة العجوز.

ترك التعادل أمام لاتسيو بنتيجة 2-2 مرارة في النادي الإيطالي، خاصة لأنها المباراة الأخيرة ضمن سلسلة من المباريات التي ظهر فيها الفريق بصورة جيدة دون تحقيق الفوز، كما حدث مرارًا خلال الأسابيع الماضية.

ولكن سباليتي ورفاقه لا يملكون الكثير من الوقت للنظر إلى الوراء، لأن ما هو قادم يُعد بالفعل مرحلة حاسمة من جميع النواحي. اعتبارًا من اليوم تُستأنف التدريبات في كونتيناسا استعدادًا للمباراة المقبلة، التي لا يمكن أن تكون كغيرها، وهي ديربي إيطاليا ضد إنتر، وستكون هذه المرة الوحيدة التي لن يلعب فيها يوفي بمنتصف الأسبوع. 

ثم تأتي أيضًا بطولة دوري أبطال أوروبا، وإلى جانب كثرة المباريات المتقاربة يجب أخذ مستوى المنافسات المقبلة في الاعتبار. بين أوروبا والدوري، يلعب يوفنتوس للدفاع عن موسمه خلال 15 يومًا. 

  • التركيز على ديربي إيطاليا

    التحدي الأول في هذه السلسلة يعتبر الأصعب نظريًا، حيث يقام في سان سيرو ضد إنتر الذي يمر بفترة مذهلة من حيث المستوى. يوم السبت سيصل البيانكونيري إلى اللقاء كالطرف الأقل حظًا، لكن مع إدراكهم لضرورة تحقيق نتيجة على أي حال، في ظل التعثر الجزئي على أرضهم أمام لاتسيو والخروج الأخير من كأس إيطاليا.

    الهزيمة، وهي الثانية في ثلاث مباريات، لن تمر بسهولة، وستقضي تمامًا على فكرة الصورة الجيدة التي يظهر بها الفريق مؤخرًا مع سباليتي بغض النظر عن النتائج. ثم إن البيانكونيري، في حال تحقيق مفاجأة كبيرة أمام النيراتزوري، سيستفيد من خسارة أي من روما لنابولي لنقاط من مباراتهما معًا.

  • مهمة التأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

    بغض النظر عن كيف ستسير ليلة سان سيرو، لن يكون لدى يوفنتوس وقت للتوقف. فبعد أقل من ثلاثة أيام، سيخوض البيانكونيري مباراة في إسطنبول ضد جلطة سراي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا (الإياب بعد 8 أيام في ملعب أليانز ستاديوم).

    في هذه الحالة لا يوجد مجال للتعثر، ستكون 180 دقيقة حاسمة ويمكنها أن تغيّر الحكم على موسم يوفنتوس. في العام الماضي توقّف البيانكونيري تحديدًا عند الملحق أمام آيندهوفن. الهدف المحدد منذ بداية العام هو بلوغ دور الـ16. الخروج في هذه المرحلة قد يترك أثرًا سلبيًا على الفريق أيضًا من منظور الدوري.

  • كومو وروما: المواجهات المباشرة

    في غضون أيام قليلة سيلعب يوفنتوس على فرص البقاء في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، وكذلك جزئياً على فرصة خوض نسخة العام المقبل. 

    ويتواجد البيانكونيري في المركز الرابع متساوياً في النقاط مع روما وكومو الذي قد يقترب أكثر (فريق المدرب سيسك فابريجاس لديه مباراة مؤجلة). وسيكون كومو وروما أيضاً خصمي يوفنتوس بعد ديربي إيطاليا.

    مباراتان مباشرتان متتاليتان من أجل التأهل إلى دوري الأبطال؛ وبين مواجهتي جلطة سراي سيستضيف سباليتي فريق كومو على ملعب أليانز ستاديوم، بينما ستختتم مباراة الإياب في الملعب الأولمبي ضد روما هذه الأيام الخمسة عشر المشتعلة. 

  • من إنتر إلى روما: الجدول

    من السبت 14 فبراير، يوم مباراة إنتر-يوفنتوس، إلى بداية مارس، عندما سيواجه البيانكونيري روما خارج الديار. هذا هو جدول يوفنتوس خلال 15 يومًا: خمس مواجهات، كلها قد تكون حاسمة.

    • إنتر- يوفنتوس: السبت 14 فبراير
    • جلطة سراي- يوفنتوس: الثلاثاء 17 فبراير
    • يوفنتوس- كومو: السبت 21 فبراير
    • يوفنتوس- جلطة سراي: الأربعاء 25 فبراير
    • روما- يوفنتوس: الأحد 1 مارس (لم يُؤكَّد رسميًا بعد)
