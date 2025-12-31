Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
أحمد رفعت

فيديو | أزمة جديدة في طريقها للهلال .. طريقة خروج حسان تمبكتي من ملعب لقاء الزعيم والخلود تُثير الجدل!

الهلال قد يُعاني من مشكلة كبيرة خلال المباريات القادمة!

أثارت الطريقة التي خرج بها المدافع حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال، من ملعب مباراة فريقه أمام الخلود الكثير من الجدل، مما يُنذر لأزمة جديدة للزعيم!

تمبكتي كان لاعبًا أساسيًا في تشكيل الهلال، خلال مباراة الفريق ضد الخلود، بناءً على اختيار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الأزرق.

  • ماذا حدث؟

    رصد الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو لحسان تمبكتي أثناء خروجه من ملعب مباراة الهلال ضد الخلود، وهو يظهر عليه علامات الإصابة.

    تمبكتي كان لا يستطيع أن يضع قدمه اليمنى على الأرض أثناء السير، مما يُشير إلى أنه يُعاني من إصابة قوية، تعرض لها خلال مباراة الخلود.

    وتوجه المدافع إلى حافلة الهلال، التي قادت اللاعبين إلى مقر النادي في الرياض، بعد انتهاء المباراة بشكل طبيعي.

    • إعلان
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    مشكلة دفاعية في طريقها إلى الهلال

    ومن المقرر أن يخضع تمبكتي للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة للزعيم.

    وفي حالة غياب تمبكتي عن المباريات القادمة، سيقع الهلال ومدربه إنزاجي في أزمة دفاعية حقيقية، في ظل غياب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي خلال الوقت الحالي.

    كوليبالي يُشارك مع منتخب بلاده السنغال في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، وهو ما سيجعل إنزاجي يبحث عن لاعب يُشارك بدلًا من تمبكتي بجوار التركي يوسف أكتشيشيك.

  • الهلال يفوز على الخلود

    واصل فريق الهلال عروضه القوية في الدوري السعودي، بعدما تمكن من تحقيق انتصار مستحق على نظيره الخلود بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

    واحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة المواجهة، التي فرض خلالها الزعيم سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف حاسمة منحت الفريق ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة.

    ودخل الهلال اللقاء بقوة، ولكنه أنهى الشوط الأول متعادلًا بهدف لمثله، بعدما سجل سافيتش الهدف الأول بالدقيقة 45، قبل أن يتعادل راميرو هنريكي للخلود بالدقيقة 45+3.

    وفي الشوط الثاني، نجح ثيو هيرنانديز في تسجيل الهدف الثاني لنادي الهلال بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

    وقبل ست دقائق من صافرة النهاية، صنع ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثالث لثيو هيرنانديز الذي سجل الهدف الشخصي الثاني، ليؤكد تفوق الهلال ويقضي على آمال الخلود في العودة، ويؤمّن فوزًا ثمينًا خارج أرضه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة ليواصل مطاردته للمراكز الأولى في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • الهلال موسم 2025-26

    عرف فريق الهلال الأول لكرة القدم بداية غير مستقرة في مشواره بالموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن ينجح مؤخرًا في استعادة توازنه وفرض شخصيته بقوة على مختلف المسابقات.

    وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، قدّم الهلال نتائج لافتة بعدما خاض 11 مباراة، تمكن خلالها من تحقيق 9 انتصارات مقابل تعادلين، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على اللقب، بعد فترة شهدت بعض التذبذب في الأداء الفني.

    قاريًا، ظهر الزعيم بصورة أكثر ثباتًا، حيث حقق العلامة الكاملة في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه في الجولات الست الأولى تواليًا، ليبعث برسالة قوية لمنافسيه على المستوى القاري.

    ولم تتوقف طموحات الهلال عند هذا الحد، إذ نجح الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

    اللافت أن التذبذب الذي رافق الهلال في بدايات الموسم جاء رغم الظهور المميز في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي مثّلت أول اختبار رسمي لإنزاجي مع الفريق. ونجح المدرب الإيطالي في قيادة الهلال إلى ربع نهائي البطولة، محققًا نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والانتصار على مانشستر سيتي، في إنجاز لفت أنظار المتابعين عالميًا.

    وبالنظر إلى حصيلة سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن، يظهر المدرب الإيطالي بأرقام قوية، بعدما قاد الفريق في 25 مباراة رسمية، حقق خلالها 20 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات، وتلقى خسارة واحدة فقط، في حين سجل لاعبو الهلال 59 هدفًا، واستقبلت شباكهم 24 هدفًا، ما يعكس التطور التدريجي للفريق واستعادة هيبته محليًا وقاريًا. 

دوري روشن السعودي
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
الخلود crest
الخلود
الخلود
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الهلال crest
الهلال
الهلال
0