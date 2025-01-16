"صدقت في قضية حسام عوار يا لورن بلان ولكن!" .. .. الفرديات تنقذ الاتحاد من "عناد مدربه" أمام الرائد

الاتحاد يواصل مطاردة الهلال في "الصدارة"..

"سنقاتل ولن نستسلم بسهولة، والتعثر في اللقاء الماضي لم يكن إلا كبوة جواد فقط".. كلها رسائل وجهها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رباعية العميد جاءت بواسطة كريم بنزيما وستيفن بيرجفاين وعبدالرحمن العبود وحسام عوار، في الدقائق 21 و45+7 و71 و77 - على التوالي -؛ بينما سجل الرائد هدفه الوحيد في الدقيقة 58، عن طريق نايف هزازي.

GOAL

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الـ40، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025؛ وبفارق الأهداف فقط عن نادي الهلال "المتصدر".

وكان الفريق الاتحادي قد فرط في صدارته "المنفردة" لجدول ترتيب دوري روشن؛ عندما تعثر بالتعادل (1-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، في الجولة 14 من المسابقة.

ومن ناحيته.. تجمد نادي الرائد عند النقطة 14 في "المركز الثالث عشر"؛ على بُعد نقطتين فقط من آخر مركز مُهدد صاحبه بـ"الهبوط" إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الاتحاد على الرائد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري روشن السعودي..