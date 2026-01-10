تم منع نجم آرسنال ديكلان رايس، من القيادة بعد أن تم ضبطه مرتين وهو يقود بسرعة زائدة على نفس الطريق في غضون أسبوع، كما تم تغريم لاعب خط وسط منتخب إنجلترا بعد أن تم ضبطه وهو يقود سيارته جاكوار لاند روفر البالغة قيمتها 40 ألف جنيه إسترليني بسرعة زائدة عن الحد المسموح به في بداية العام الماضي.
حرمان من القيادة وغرامة مالية .. عقوبات قاسية في انتظار ديكلان رايس بعد مخالفات مرورية
- Getty Images Sport
حرمان من القيادة وغرامة مالية
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم توقيع عقوبة منع من القيادة وغرامة مالية على رايس بعد أن تم ضبطه وهو يقود بسرعة زائدة بالقرب من قصره الذي يبلغ قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني.
وبحسب التقرير فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تم ضبطه وهو يقود بسرعة 37 ميلًا في الساعة في منطقة السرعة المحددة بـ 30 ميلًا في الساعة على الطريق A217 في 3 يناير من العام الماضي. وبعد خمسة أيام فقط، في 8 يناير، تم ضبطه وهو يقود بسرعة 49 ميلًا في الساعة في منطقة السرعة المحددة بـ 40 ميلًا في الساعة على نفس الطريق.
تم حظر رايس من القيادة لمدة ستة أشهر، بعد عملية حساب النقاط، حيث كان نجم وست هام يونايتد السابق قد حصل بالفعل على ست نقاط على رخصته، ليصل المجموع إلى 15 نقطة.
كما تم تغريم لاعب منتخب إنجلترا بمبلغ 2185 جنيهًا إسترلينيًا، يتألف من غرامة مالية قدرها 1500 جنيه إسترليني، و600 جنيه إسترليني كرسوم إضافية، و85 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم محكمة.
رايس يحمس نفسه
يأمل رايس ألا تشتت انتباهه مخالفته خارج الملعب، حيث يسعى لمواصلة أدائه الرائع مع أرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي.
بعد أن غاب عن فوز فريقه الساحق 4-1 على أستون فيلا بسبب إصابة في الركبة، عاد رايس بقوة وسجل هدفين في فوز فريقه 3-2 على بورنموث يوم السبت الماضي.
في الفترة التي سبقت تعادل فريقه 0-0 مع ليفربول يوم الخميس في ملعب الإمارات، قال رايس لشبكة سكاي سبورتس: "لا يمكنني سوى التعامل مع كل مباراة على حدة، لكن عندما أخرج إلى الملعب، أكون مليئًا بالثقة في الوقت الحالي، ومليئًا بالطاقة، في بداية الموسم، أدركت أنني ربما لم أكن في أفضل حالاتي، لكن كان ذلك بعد مباراتين أو ثلاث مباريات، ومن الواضح أن الموسم لا يزال طويلاً، لذلك لم أكن قلقاً للغاية، كنت أعلم أنني سأستعيد مستواي".
وأضاف: "الشيء الجيد هو أن المدرب يعرف متى يضغط عليّ، فقط ليدفعني قليلاً، فهو يعرف كيف يستخرج أفضل ما لديّ، أحب الاستماع، أحب استيعاب كل شيء؛ منذ ذلك الحين، واصلت مسيرتي والمباريات تتوالى بسرعة، لذا أحاول فقط أن ألعب بشكل جيد ومتسق. في كل موسم، أقول لنفسي، "كيف يمكنك الارتقاء بمستواك مرة أخرى، كيف يمكنك المضي قدمًا وإثبات أن آرسنال كان محقًا في التعاقد معك، هذا نادٍ حيث المنافسة شرسة ولا شيء مضمون أبدًا، لذا عليك أن تكون قادرًا على تقديم أفضل ما لديك كل يوم وكل أسبوع فقط للحفاظ على مكانك".
- AFP
آرسنال يستهدف لقب جديد
في سعيه للفوز بأول لقب له منذ موسم 2019-20، يفتتح آرسنال مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي برحلة إلى بورتسموث، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، يوم الأحد.
وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال المدرب ميكيل أرتيتا إنه ولاعبوه سيتوجهون إلى فراتون بارك وهم مصممون على تحقيق ما سيكون لقبهم الخامس عشر في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو رقم قياسي.
وقال أرتيتا: "نريد هذا اللقب بالتأكيد. هذا ما نسعى إليه. هذا هو هدف هذا الفريق. في النهاية، أعتقد أننا يجب أن نُحكم علينا، ونُحكم على ما نفعله اليوم. الأسبوع الماضي ليس مهمًا، وسنُحكم على ما نستطيع فعله في نهاية الموسم. هناك أمر واحد هو الألقاب التي يفوز بها نادينا لكرة القدم، وهناك أمور أخرى كثيرة يجب القيام بها في نادٍ لكرة القدم، خاصة في الوضع الذي نحن فيه، أنا سعيد جدًا بمكاني مع الأشخاص الذين أعمل معهم، وآمل أن يعلموا أننا نبذل قصارى جهدنا لنحاول الفوز بأكبر قدر ممكن".
أنباء سارة
كما أصدر مدرب أرسنال أرتيتا تحديثًا إيجابيًا عن كاي هافيرتس، الذي يواصل تحسين لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في بداية الموسم.
وأضاف أرتيتا: "إذا سارت الأمور على ما يرام، أعتقد أنه سيعود إلى التشكيلة في الأيام القليلة المقبلة. إنه يتدرب جيدًا، وزاد من حمله التدريبي، ويتعامل مع ذلك بشكل جيد للغاية، وسيكون جاهزًا عندما نحتاج إليه".
أحد لاعبي أرسنال الذي لن يسافر مع الفريق هو ريكاردو كالافيوري، حيث قال أرتيتا إن مباراة بورتسموث "مبكرة جدًا" بالنسبة للمدافع الإيطالي، الذي يتعافى من إصابة في الساق.