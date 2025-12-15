Mainoo brother imgGetty/Instagram
Richard Martin و محمد سعيد

"أطلق سراح كوبي ماينو" .. شقيق نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة إلى أموريم من قلب أولد ترافورد!

تصرف يفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول مستقبل اللاعب داخل أولد ترافورد

في مشهد لافت جذب الأنظار في ملعب "أولد ترافورد"، ظهر جوردان ماينو-هامز، الأخ غير الشقيق لنجم مانشستر يونايتد كوبي ماينو، مرتديًا قميصًا يحمل عبارة "حرروا كوبي ماينو" خلال مباراة الفريق أمام بورنموث التي انتهت بالتعادل المثير 4-4.

ماينو-هامز تحدى الأجواء الباردة والممطرة ليبعث برسالة مباشرة إلى المدرب روبين أموريم، مطالبًا بمنح لاعب الوسط الشاب فرصة أكبر للمشاركة بانتظام.

ولم يكتف الأخ غير الشقيق لنجم مانشستر يونايتد بذلك، بل نشر صورة بالقميص عبر حسابه على "إنستجرام"، ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

  • قميص الأخ يهدد بحدوث خلاف مع أموريم

    في تطور قد يفتح بابًا للخلاف داخل مانشستر يونايتد، أثار ظهور الأخ غير الشقيق لكوبي ماينو جدلًا واسعًا بعدما ارتدى قميصًا يحمل رسالة دعم للاعب الشاب خلال مواجهة بورنموث.

    ماينو، الذي استُبعد من التشكيلة الأساسية للمرة الـ16 هذا الموسم، دخل من مقاعد البدلاء وسط ترحيب كبير من جماهير أولد ترافورد، وبين الحضور كان جوردان ماينو-هامز، الذي يمتلك أكثر من 681 ألف متابع على إنستجرام، واشتهر سابقًا بمشاركته في برنامج تلفزيون الواقع البريطاني Love Island. 

    هذه الخطوة اعتُبرت رسالة مباشرة للمدرب روبين أموريم، وقد تزيد من حدة النقاش حول مستقبل ماينو ومكانته في الفريق.

    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    جماهير يونايتد غير معجبة بتصرف الأخ

    القميص الذي ارتداه جوردان ماينو، لم يكن مجرد لفتة دعم، بل تحول إلى شرارة جديدة في الصراع القائم بين اللاعب الشاب والمدرب روبين أموريم.

    ماينو، الذي طالب بالرحيل على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب قلة مشاركاته، وجد نفسه في قلب جدل متصاعد بعدما أثار تصرف شقيقه غضب جماهير مانشستر يونايتد.

    ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت حادة؛ إذ كتب حساب أحد المشجعين: "انضج وكبر عقلك! هؤلاء هم نوع المساعدة الذين يهمسون في أذنيه… أتركوا الولد وشأنه! لعب جيدًا الليلة ولا يحتاج لأمثال هؤلاء لتفاقم الأمور"، فيما وصف حساب آخر المشهد بأنه "مثير للشفقة تمامًا".

    بهذا، بدا أن القميص لم يكن مجرد رسالة شخصية، بل خطوة قد تزيد من تعقيد العلاقة بين أموريم وماينو، وتفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول مستقبل اللاعب داخل أولد ترافورد.

  • قميص يذكّر المشجعين بشقيق جارناتشو

    القميص الذي ارتداه جوردان ماينو لم يمر مرور الكرام، إذ سرعان ما استحضر إلى أذهان جماهير مانشستر يونايتد الجدل الذي أثاره شقيق أليخاندرو جارناشو الأصغر، روبرتو.

    الأخير كان قد أثار ضجة كبيرة عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم فيها المدرب الحالي روبين أموريم وسلفه إريك تن هاج، وبلغت ذروتها عندما انتقد قرار استبعاد جارناشو من التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي.
    كما واصل هجومه بعد خسارة الفريق أمام توتنهام في النهائي ببلباو، وهو ما أدى إلى إبعاده عن الفريق ومهد الطريق لانتقاله لاحقًا إلى تشيلسي.

    ردود الفعل الجماهيرية على تصرف ماينو-هامس جاءت متوجسة من تكرار السيناريو؛ حيث كتب أحد الحسابات على منصة "X" (تويتر سابقًا): "كيف سيساعد ذلك كوبي؟ يحتاج للتحدث مع شقيقه وإلا سوف ننتهي بوضع مشابه لوضع جارناشو"، فيما تساءل حساب آخر: "هل من الممكن ذلك؟ هل لدينا موقف مشابه لوضع جارناشو مع شقيقه".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    فرصة ذهبية أمام كوبي ماينو

    مباراة مانشستر يونايتد المقبلة أمام أستون فيلا، قد تحمل فرصة ذهبية لكوبي ماينو للحصول على أول مشاركة أساسية له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل إيقاف البرازيلي كاسيميرو عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام بورنموث.

    غياب أماد ديالو وبرايان مبيومو بسبب مشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية، يعزز أيضًا احتمالية حصول ماينو على دقائق إضافية في الفترة المقبلة، وهو ما قد يكون حاسمًا في ظل رفض إدارة النادي لطلبه بالرحيل على سبيل الإعارة.

    في المقابل، روبين أموريم، مدرب الفريق، تحدث قبل مواجهة بورنموث عن وضع اللاعب، مشددًا على أهمية الحوار المباشر بينه وبين ماينو بشأن رغبته في المغادرة.

    وأوضح أن الباب مفتوح أمام أي لاعب لتغيير قناعاته من خلال الأداء في التدريبات والمباريات، مستشهدًا بتجربة كاسيميرو الذي تحول من لاعب بديل إلى عنصر أساسي في التشكيلة.

    أموريم أكد أيضًا أن قراراته تعتمد على مصلحة الفريق والفوز في المباريات، لكنه لم يُخفِ إدراكه لقيمة ماينو والاهتمام الكبير الذي يحظى به من الجماهير والإعلام الإنجليزي، مشيرًا إلى أن إشراكه مرتبط باللحظة والاحتياجات التكتيكية، وإلى إمكانية منحه دقائق أكثر إذا اعتمد على ثلاثة لاعبين في الوسط.

الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا crest
أستون فيلا
أستون فيلا
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0