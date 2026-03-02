حذر مالكا نادي ريكسهام، رايان رينولدز وروب ماك، من وصف الدوري الإنجليزي الممتاز بـ"اليويو"، حيث يتم دعم نادي ريد دراغونز لتوقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني مع لاعب إذا حققوا الصعود

عندما سُئل عما إذا كان فريق ريد دراغونز سينفق 50 مليون جنيه إسترليني أو 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) أو حتى 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار) على لاعب من أجل المنافسة في الدوري الممتاز، قال المدافع السابق لفريق ريكسهام سينكلير - في حديثه مع مواقع المراهنات الجديدة - لـ GOAL: "نعم، سيكون عليهم ذلك. إذا كان لديهم أي طموح ليصبحوا فريقًا دائمًا في الدوري الممتاز ولا يكونوا أحد الأندية المتأرجحة.

"لقد رأيت أندية كانت في دوري كرة القدم وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لمئات السنين وتكافح - تحاول البقاء في الدوري وتصبح أندية متقلبة. لا أعتقد أن Wrexham تريد أن تكون كذلك، على الرغم من أن ذلك مربح مالياً. لكن من وجهة نظري الخارجية لما يريده هؤلاء الملاك، أعتقد أنهم يريدون أن يكونوا فريقًا ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا. وللقيام بذلك، لست متأكدًا من مقدار الأموال التي سيكونون قادرين على إنفاقها بالفعل بسبب القيود المالية. لكنني متأكد من أنهم سينفقون أموالهم، وأنا متأكد من أن لديهم الدعم المالي لمحاولة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"لكن هذا أمر مختلف تمامًا. لكننا نقول ذلك كل عام. كل عام نقول إنهم صعدوا، وإنهم يدخلون الآن بيئة مختلفة تمامًا عن تلك التي تركوها للتو. لكنهم تمكنوا من التكيف في كل مرة. لذا لن أتفاجأ إذا صعدوا وحققوا نتائج جيدة بسبب أدائهم الأخير. لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز. الآن أنت تلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم. والفرق الكبير، اكتشفناه في بيرنلي، حيث كنت في بيرنلي، وكنت قريبًا لأرى ما حدث في بيرنلي هذا الموسم. الفرق بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي هو تلك الأخطاء الصغيرة التي ترتكبها. في بعض الأحيان لا يتم معاقبتك في دوري الدرجة الثانية. في الدوري الإنجليزي الممتاز، غالبًا ما يتم معاقبتك. وسيكون ذلك أمرًا سيتعين عليهم التعامل معه".