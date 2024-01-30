حتى يعرف جمهور ليفربول ماذا صنع.. أول تشكيلة لكلوب في 2015 أين هم الآن؟

التشكيلة التي دخلت مباراة توتنهام في أكتوبر 2015 مختلفة كثيرًا عما عليه الريدز الآن!

يعد يورجن كلوب مدرب ليفربول الأكثر نجاحًا في القرن الحادي والعشرين، حيث فاز بستة ألقاب مع الريدز حتى الآن، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

إنه سجل رائع حينما تنظر إلى شكل الأزمة التي كان عليها النادي عندما تولى الألماني المسؤولية في عام 2015، بعد وقت قصير من إقالة بريندان رودجرز.

منذ نحو 9 أعوام، خاض كلوب أول مباراة له مدربًا لليفربول، وكانت ضد توتنهام في إحدى القمم الجماهيرية الكبرى بالكرة الإنجليزية.

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في الواقع، نظرة واحدة على التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى لكلوب، أمام توتنهام في 17 أكتوبر 2015، توضح إلى أي مدى وصل ليفربول منذ وصوله إلى آنفيلد.

مع انتهاء فترة عمله كمدرب للريدز في نهاية موسم 2023-2024 كما اعلن المدرب الألماني نفسه، يلقي موقع "جول" نظرة على لاعبي ليفربول الذين شاركوا في التعادل 0-0 في ملعب توتنهام، وأين هم الآن؟.