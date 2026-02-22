حبيس مبابي وشرط انتصار ريال مدريد بالجزائيات.. عندما يفتح الملكي بابًا لنظرية المؤامرة!

وضعت الإحصائيات الأخيرة ريال مدريد في موقف محرج أمام المتابعين، حيث أظهرت البيانات أن الفريق يعتمد بشكل لافت على ركلات الجزاء لضمان النقاط الثلاث.

فمن أصل 17 مباراة حصل فيها النادي على ركلات جزاء، نجح في تحقيق الفوز في 16 مواجهة منها، بينما كان التعادل أمام جيرونا بنتيجة 1-1 هو الاستثناء الوحيد.

هذا الاعتماد الكبير يعكس أزمة حقيقية في قدرة الفريق على الحسم من خلال اللعب المفتوح، خاصة وأن قائمة التعثرات التي شملت 11 مباراة لم تشهد احتساب أي ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي.

هذا التباين الحاد يفتح الباب أمام منتقدي النادي للترويج لفكرة أن الفريق لا يستطيع الفوز إلا بمعاونة الصافرة، وهو انطباع ساهمت نتائج الفريق السلبية في ترسيخه حتى وإن كان الأمر مجرد صدفة إحصائية بحتة.