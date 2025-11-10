"هناك سر في الكروت الحمراء"! .. مسؤول سابق يلمح لتورط النصر بـ"شبهة فساد" ورد سريع عليه: أنت تدين نفسك

وفي هذا السياق.. أثار مسؤول سابق في اتحاد الكرة السعودي جدلًا واسعًا؛ بتلميحاته بشأن حصول نادي النصر على مساعدات تحكيمية خاصة، منذ سنواتٍ عديدة.

هذا المسؤول هو حافظ المدلج، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا؛ والذي استعرض إحصائية مثيرة للجدل، خلال استضافته بإذاعة "يو إف إم".

المدلج كشف عن أن هذه الإحصائية؛ تشير إلى تعرض 107 لاعبين من الفرق المنافسة لـ"حالة طرد"، خلال المباريات ضد النصر.

وأضاف: "أما الهلال والأهلي اللذين يلعبا كرة هجومية؛ فقد تعرض المنافسين أمامهما لـ101 (حالة طرد) مجتمعين - منذ تطبيق نظام الاحتراف -، بواقع 52 ضد الزعيم و49 أمام الراقي".

وتساءل المدلج عن كيفية تعرض منافسي النصر، لعدد "حالات طرد" أكثر من خصوم الهلال والأهلي؛ قائلًا: "من يلعب بطريقة هجومية كالزعيم والراقي، هو من يتعرض لخشونة أكبر".

واختتم حافظ المدلج تصريحاته المثيرة للجدل؛ بالتأكيد على أن هُناك سر وسبب وراء "حالات الطرد" الكثيرة لمنافسي النصر، خلال المباريات.