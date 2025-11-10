Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"هناك سر في الكروت الحمراء"! .. مسؤول سابق يلمح لتورط النصر بـ"شبهة فساد" ورد سريع عليه: أنت تدين نفسك

اسم النصر أصبح مرتبطًا بالجدل التحكيمي..

لا تزال الأصوات تتعالى في الشارع الرياضي السعودي؛ بشأن تلقي فريق النصر الأول لكرة القدم مساعدات تحكيمية خاصة، للتتويج بلقب دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

هذه الأصوات تعالت في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد "ركلة الجزاء" المثيرة للجدل التي اُحتسِبت لمصلحة النصر ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وسجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1)، في الدقيقة 90+14.

ثم جاءت مباراة النصر ضد نادي نيوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، والتي شهدت "حالة طرد" في صفوف الفريق المنافس لقلعة العالمي؛ لتعزز هذه الأصوات - سالفة الذكر -.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسؤول سابق يلمح لتورط النصر في "شبهة فساد"

    وفي هذا السياق.. أثار مسؤول سابق في اتحاد الكرة السعودي جدلًا واسعًا؛ بتلميحاته بشأن حصول نادي النصر على مساعدات تحكيمية خاصة، منذ سنواتٍ عديدة.

    هذا المسؤول هو حافظ المدلج، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا؛ والذي استعرض إحصائية مثيرة للجدل، خلال استضافته بإذاعة "يو إف إم".

    المدلج كشف عن أن هذه الإحصائية؛ تشير إلى تعرض 107 لاعبين من الفرق المنافسة لـ"حالة طرد"، خلال المباريات ضد النصر.

    وأضاف: "أما الهلال والأهلي اللذين يلعبا كرة هجومية؛ فقد تعرض المنافسين أمامهما لـ101 (حالة طرد) مجتمعين - منذ تطبيق نظام الاحتراف -، بواقع 52 ضد الزعيم و49 أمام الراقي".

    وتساءل المدلج عن كيفية تعرض منافسي النصر، لعدد "حالات طرد" أكثر من خصوم الهلال والأهلي؛ قائلًا: "من يلعب بطريقة هجومية كالزعيم والراقي، هو من يتعرض لخشونة أكبر".

    واختتم حافظ المدلج تصريحاته المثيرة للجدل؛ بالتأكيد على أن هُناك سر وسبب وراء "حالات الطرد" الكثيرة لمنافسي النصر، خلال المباريات.

    • إعلان

  • رد سريع على تلميحات حافظ المدلج ضد النصر

    ومن ناحيته.. رد الإعلامي والناقد الرياضي صالح الطريقي على تصريحات حافظ المدلج، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا؛ بخصوص تلميحاته بتلقي نادي النصر مساعدات تحكيمية خاصة، منذ سنواتٍ عديدة.

    الطريقي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ تعليقًا على تصريحات المدلج: "يقول في سر وسبب.. أي شبهة فساد".

    وتابع الطريقي: "أفضل من يكشف السر، شخص كان بالداخل.. المدلج عمل عضوًا باتحاد كرة القدم من 2001، إلى جانب شغله منصب عضو هيئة دوري المحترفين ورئيس لجنة التسويق والمالية من 2009".

    وسخر الإعلامي الرياضي من المدلج؛ بتأكيده على أن محاولته إظهار وجود "شبهة فساد" لمساعدة النصر تحكيميًا منذ سنواتٍ عديدة، أمر يدينه هو في المقام الأول - باعتباره كان مسؤولًا سابقًا في اتحاد الكرة -.

    وأنهى صالح الطريقي تغريدته، التي رد فيها على المدلج؛ بالقول: "التعصب يفقد الإنسان ذاكرته، ويورطه بإدانة نفسه، خلال محاولته إدانة نادٍ ما".

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ما الذي ينتظر النصر بعد فترة التوقف الدولي؟!

    حقق فريق النصر الأول لكرة القدم الفوز في آخر مبارياته، قبل التوقف الدولي الحالي؛ وذلك ضد نادي نيوم في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وبثلاثة أهداف مقابل واحد.

    وبعد التوقف الدولي.. سيكون النصر أمام اختبارين؛ أولهما عندما يستضيف نادي الخليج "العنيد" يوم 23 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

    ومن ثم.. سيحل الفريق النصراوي ضيفًا على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني يوم 26 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2".

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.