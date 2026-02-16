حارس مرمى مانشستر سيتي جيمس ترافورد يعترف صراحةً بشأن انتقال جانلويجي دوناروما ويفتح الباب أمام رحيله في الصيف

ترافورد، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية مانشستر سيتي، عاد إلى بيئته المألوفة في صيف 2025 عندما تم إبرام صفقة بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار) مع بيرنلي. عاد إلى مانشستر بصفته بطل بطولة أوروبا تحت 21 عامًا وطموحات كبيرة في أن يصبح لاعبًا دوليًا.

بدأ جوارديولا الموسم مع ترافورد بين القائمين، لكنه فاجأ الكثيرين - بما في ذلك بعض لاعبي فريقه - عندما تعاقد مع دوناروما الفائز ببطولة أوروبا 2020 عندما فتحت أبواب الخروج أمام اللاعب الدولي الإيطالي الطويل القامة في باريس سان جيرمان.

تم التعاقد مع دوناروما مقابل 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار) وأصبح على الفور الحارس الأول لمانشستر سيتي. ترك ذلك ترافورد في دور الحارس الاحتياطي، ولم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 31 أغسطس. أصبح حارس مرمى البلوز في الكؤوس - حيث شارك في 11 مباراة في جميع المسابقات.