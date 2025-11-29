"أكثر لاعب مضحك في العالم" .. حارس توتنهام يصبح مادة للسخرية بعد خطئه الغريب أمام فولهام!

ما فعله فيكاريو جعله مثار سخرية واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دوّن "mionomedev" عبر منصة (إكس)، دون أي تردد في التعبير عن رأيه: "فيكاريو أطرف لاعب في العالم، لمسة كلب، يقرر بشكل عشوائي ركل الكرة إلى الخصم، ثم يشتكي بطريقة ما عندما يسجلون هدفًا".
ووصف "jaydmharris" لقطة حارس توتنهام، بأنها "إجرامية"، مضيفًا "ويسلون يجعل النتيجة (2-0)، دفاع كوميدي، حيث يندفع فيكاريو خارج منطقته، ويركل الكرة بشكل خاطئ على خط التماس، وويلسون يسدد الكرة في شباك خالية".
وكان مشجع آرسنال "gunnerpunner" يستمتع بمشاهدة خصمه اللدود، وهو يعاني، معلقًا: "فيكاريو سيء. قلت ذلك من أن وقع، لكنه أنقذ بعض الكرات في مواجهات فردية. لاعبو توتنهام يحظون بضجة إعلامية كبيرة، ولكنهم جميعًا سيئون. أنا سعيد لأن الأمر صار واضحًا في النهاية".
وأخيرًا، قال "KevJStewart": "نعم، نحن في حالة فوضى تامة، ورغم تصدياته العرضية للكرات، فإن فيكاريو يعد أحد أسوأ المخطئين، وليس جيدًا بما يكفي بشكل عام. أحمق. حان الوقت ليعترف البعض بذلك. أعتقد أننا في النهاية بحاجة لاسم أكبر في القيادة، وعدد كبير من التعاقدات الجيدة".