حارسة مرمى فريق ليونيسز السابقة ماري إيربس تعتذر عن "الأذى" الذي تسببت فيه سيرتها الذاتية وتكشف عن لقاء مع سارينا ويجمان بعد "أول تجربة لها مع ثقافة الإلغاء"

أجرت إيربس سلسلة من المقابلات في وقت صدور الكتاب، لكنها تحدثت الآن عن الموقف لأول مرة منذ عدة أشهر واعترفت بأنها، بعد أن أتيحت لها الفرصة لاستيعاب كل شيء والتفكير فيه، يمكنها "فهم" رد الفعل على سيرتها الذاتية.

في حديثها إلى ITV News، قالت حارسة مرمى باريس سان جيرمان: "لقد كانت فترة جنونية للغاية. كان شهرا نوفمبر وديسمبر صعبين للغاية. أصفها بأنها تجربتي الأولى مع ثقافة الإلغاء، ولا أنصح أحداً بها. بجدية، كان شهرا نوفمبر وديسمبر صعبين، لكن في النهاية، هذا بسبب كتابي الذي يحمل اسمي وصورتي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

"لم يكن الأمر بالضرورة يتعلق بحقيقة أنني شاركت تجاربي، بل كان يتعلق أكثر بالطريقة التي تم التعبير بها عن بعضها. الطريقة التي عبرت بها عن نفسي في بعض الأحيان، وكذلك القرارات التي اتخذت بشأن الكتاب. ليس الكتاب نفسه فقط. لذا، نعم، هناك الكثير من الأمور. لقد خرج الأمر عن السيطرة بسرعة كبيرة. أعتقد أن كل ما يمكنك فعله من تلك النقطة هو التعلم والنمو. أنا آخذ مسؤوليتي كقدوة على محمل الجد.

"لا يمكنك أن تكون في المقدمة وتستمتع بفرح الربيع عندما تكون الأمور جيدة حقًا. بالطبع، الحياة تجلب دروسًا صعبة أحيانًا، وأعتقد أنه من المهم أن تكون صادقًا ومسؤولًا في تلك اللحظات أيضًا. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه النموذج الحقيقي."