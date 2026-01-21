كان عائدًا من مباراة ابنه .. نجم خيتافي يعلن وفاة والده في حادث قطار إسبانيا المميت ويقدم له هذا الوعد!

يحزن الظهير الأيسر لفريق خيتافي، دافيد كوردون مانشا، المعروف بلقب دافينشي، على وفاة والده في حادث تصادم القطار المروع الذي هز إسبانيا يوم الأحد. كان ديفيد كوردون كانو في طريقه إلى منزله على متن قطار ألفيا المتجه إلى هويلفا عندما اصطدم به قطار إيريو السريع الذي خرج عن مساره بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة.

كان الرجل البالغ من العمر 50 عامًا قد سافر إلى العاصمة الإسبانية في وقت سابق من ذلك اليوم خصيصًا لتشجيع فريق ابنه، خيتافي، في مباراة الدوري الإسباني ضد فالنسيا.

وفي تحول مأساوي للأحداث، لم يشارك دافينشي في المباراة بسبب مشكلة في الركبة، لكن والده سافر إلى ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز على الرغم من ذلك لإظهار دعمه الثابت للنادي الذي انضم إليه نجله هذا الصيف.

أدى الحادث، الذي أودى بحياة 42 شخصًا، إلى إغراق مجتمع كرة القدم الإسباني في حالة حداد، ويواجه دافينشي، البالغ من العمر 18 عامًا فقط والذي انتقل بشكل دائم من ريكرياتيفو هويلفا في الصيف، مهمة صعبة للغاية تتمثل في خوض المراحل الأولى من مسيرته الاحترافية دون أكبر مشجعيه.