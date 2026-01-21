FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Peter McVitie و علي سمير

كان عائدًا من مباراة ابنه .. نجم خيتافي يعلن وفاة والده في حادث قطار إسبانيا المميت ويقدم له هذا الوعد!

كارثة إنسانية جعلت إسبانيا في حالة حداد خلال الأيام الماضية

أكد مدافع فريق خيتافي دافينشي وفاة والده في حادث القطار المأساوي الذي وقع يوم الأحد الماضي في جنوب إسبانيا، وهي كارثة إنسانية تصدرت الصحف العالمية في الأيام الماضية. 

كان دافيد كوردون كانو، 50 عاماً، أحد الضحايا الـ42 الذين لقوا حتفهم في حادث التصادم بالقرب من قرطبة أثناء عودته من مباراة ابنه في مدريد. 

وقد أدى الشاب البالغ من العمر 18 عاماً تحية مؤثرة لـ"نجمه الألمع"، ووعد بعدم الاستسلام أبداً تكريماً للاعب كرة القدم الشاطئية الدولي السابق.

  • نجم خيتافي ينعي والده

    يحزن الظهير الأيسر لفريق خيتافي، دافيد كوردون مانشا، المعروف بلقب دافينشي، على وفاة والده في حادث تصادم القطار المروع الذي هز إسبانيا يوم الأحد. كان ديفيد كوردون كانو في طريقه إلى منزله على متن قطار ألفيا المتجه إلى هويلفا عندما اصطدم به قطار إيريو السريع الذي خرج عن مساره بالقرب من بلدة أداموز في مقاطعة قرطبة.

    كان الرجل البالغ من العمر 50 عامًا قد سافر إلى العاصمة الإسبانية في وقت سابق من ذلك اليوم خصيصًا لتشجيع فريق ابنه، خيتافي، في مباراة الدوري الإسباني ضد فالنسيا. 

    وفي تحول مأساوي للأحداث، لم يشارك دافينشي في المباراة بسبب مشكلة في الركبة، لكن والده سافر إلى ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز على الرغم من ذلك لإظهار دعمه الثابت للنادي الذي انضم إليه نجله هذا الصيف.

    أدى الحادث، الذي أودى بحياة 42 شخصًا، إلى إغراق مجتمع كرة القدم الإسباني في حالة حداد، ويواجه دافينشي، البالغ من العمر 18 عامًا فقط والذي انتقل بشكل دائم من ريكرياتيفو هويلفا في الصيف، مهمة صعبة للغاية تتمثل في خوض المراحل الأولى من مسيرته الاحترافية دون أكبر مشجعيه.

    • إعلان

  • "كل ما أفعله هو من أجل نجمي الأكثر إشراقًا"

    كسر دافينشي صمته على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر سلسلة من الصور المؤثرة له مع والده، مصحوبة برسالة مفتوحة عاطفية على إنستجرام. وعد المراهق بتحويل حزنه إلى قوة، مستشهداً بالدروس التي غرسها فيه والده منذ صغره.

    كتب دافينشي: "ستملأني بالقوة في أوقات الصعوبة، وسأتذكر دائمًا ما كنت تقوله لنا دائمًا: كن سعيدًا دائمًا وامضِ قدمًا". "كل ما أفعله في هذه الحياة سيكون دائمًا من أجل ألمع نجم لدي في السماء".

    وتابع المنشور بتعهده بتكريم ذكرى والده من خلال أفعاله على الملعب وفي الحياة. وأضاف: "كما قال لي أحدهم ذات مرة، 'عندما تصبح الأمور صعبة، فقط الأقوياء يصلون إلى هناك'، كنت دائمًا مقاتلًا، وعلمتني ذلك منذ البداية". "هذا هو أعظم عمل حب يمكنني القيام به من أجلك: أن أريك أنني أستطيع التعامل مع أي شيء وأنني لن أستسلم أبدًا".

  • نجم رياضي دولي سابق

    على الرغم من أنه اشتهر مؤخرًا بكونه والد نجم صاعد في الدوري الإسباني، إلا أن دافيد كوردون كانو كان رياضيًا متميزًا بحد ذاته. وقد قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) تكريمًا مؤثرًا لكوردون كانو، حيث سلط الضوء على ماضيه المثير للإعجاب كلاعب كرة قدم شاطئية مثل بلاده على أعلى المستويات.

    بين عامي 2001 و 2004، ارتدى كوردون كانو قميص إسبانيا بتميز، واستمتع بفترة ناجحة مع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية. خلال مسيرته الدولية، ساعد الفريق في الفوز بلقبين في الدوري الأوروبي وحصل مرتين على المركز الثاني في نهائيات بطولة العالم. كان بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمثابة تذكير بأن الرياضة تجري في عروق العائلة، مما أضاف مزيدًا من الحزن لفقدان رجل ساهم بشكل كبير في الرياضة الإسبانية.

  • Valencia CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    خسارة "صديق عزيز" تكسر قلب جيتافي

    أصدر نادي خيتافي بيانًا حزينًا يؤكد الخبر ويقدم دعمه الكامل للاعبه الشاب. أعرب النادي الذي يتخذ من مدريد مقرًا له عن حزنه العميق، مشيرًا إلى السرعة التي أصبح بها كوردون كانو شخصية محبوبة داخل عائلته الكبيرة على الرغم من ارتباطه بهم لفترة قصيرة فقط.

    وجاء في بيان النادي: "نشعر بحزن عميق لتأكيد الخبر الذي لم نرغب أبدًا في مشاركته. نحن حزينون للغاية لوفات دافيد كوردون كانو، والد لاعبنا "دافينشي" في الحادث المأساوي الذي وقع في أداموز، قرطبة".

    وأبرز النادي التأثير الشخصي الذي تركه على الموظفين والمسؤولين منذ وصول دافينشي قبل سبعة أشهر. واختتم البيان: "التقينا بك قبل سبعة أشهر، وسرعان ما كسبت قلوبنا بلطفك ودفئك وكرمك. سنفتقدك كثيرًا! ارقد في سلام، صديقنا العزيز". منذ انضمامه، خاض دافينشي سبع مباريات في الدوري، وتعهد النادي بالوقوف إلى جانبه وهو يتعافى من هذه الضربة الشخصية المدمرة.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
0