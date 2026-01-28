فيديو | بعد حادثة أمطار كامب نو .. "الفئران" تشوه ليلة مواجهة برشلونة وكوبنهاجن!

يواجه برشلونة كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء، وستكون الأنظار موجهة بالتأكيد نحو أي مقتحمين للملعب يشبهون القوارض، بينما يسعى برشلونة للحصول على ثلاث نقاط أخرى في أوروبا.

ويحتل النادي حالياً المركز التاسع في ترتيب مرحلة الدوري، وهو مركز واحد خارج المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل للتصفيات التلقائية. الفوز مطلوب، وقد حث المدير الفني هانسي فليك فريقه على أن يكون هجوميًا.

وقال فليك للصحفيين: "نحن واثقون جدًا وآمل أن نتمكن من الفوز للتأهل إلى الدور التالي. أهم شيء هو القيام بعمل جيد واللعب بأعلى مستوى لدينا. نحن نركز فقط على أنفسنا وعلى ما هو في أيدينا. هذه طريقة جيدة للتعامل مع الموقف. ستكون مباراة صعبة ضد كوبنهاجن، الذي لديه أيضًا الكثير على المحك. يجب ألا نختلق الأعذار أبدًا. هذه هي فلسفتنا... نحن واثقون من أسلوبنا، ومن طريقة لعبنا، وهذه هي دوري أبطال أوروبا. علينا أن نظهر أفضل مستوياتنا".

وأضاف: "علينا أن ندير المباراة بأفضل طريقة ممكنة. لدينا فريق جيد، وكذلك على مقاعد البدلاء، وعلينا أن نلعب كفريق واحد. المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا وعلينا أن نظهر ذلك. هذا ما أريد أن أراه. علينا أن نسير خطوة بخطوة. علينا أن نلعب هذه المباراة ونحترم كوبنهاجن، لأنهم يمتلكون فريقًا رائعًا. علينا أن ندافع جيدًا، ونحاول الحفاظ على شباكنا نظيفة ونسجل أهدافًا للفوز ... نحن في لحظة جيدة، في وضع جيد، وأنا أحب ذلك. هذا يجعلني واثقًا في الفريق".