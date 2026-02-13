رحلة دينية إلى المغرب وحوار ساخن مع أمير قطر ومكالمة جيجز مع والده .. حكايات حاتم بن عرفة

أين ذهب حاتم بن عرفة؟ نحن هنا نتحدث عن أحد أبرز المواهب التي ظهرت في عالم كرة القدم في الألفية الحديثة، لاعب ليون، مارسيليا، باريس سان جيرمان، بوردو، نيوكاسل، وغيرها من الأندية الذي منذ أبريل 2022 اختفى تمامًا عن الساحة رغم أنه لم يعلن رسميًا اعتزاله.

في ذلك التاريخ، تم إيقاف بن عرفة من قبل ليل عقب اشتباكه مع مدرب الفريق ورئيسه، تصرفات وصفها جوسلين جورفيناتش، المدير الفني، بأنه لم يشاهد مثلها أبدًا في مسيرته الكروية، ومنذ تلك الواقعة، لا أحد يعرف هل اعتزل صاحب الأصول التونسية كرة القدم؟ هل تفرغ للعبة البادل التي يمارسها بانتظام وتحول للاعب محترف بها مؤخرًا؟!

الصحفي جايتان شيرير من "ليكيب" نشر تحقيقًا مطولًا عن بن عرفة قبل أيام عبر منظور العديد ممن عاصروا صعود وهبوط موهبة النجم الفرنسي، البعض منهم كان غاضبًا: "لماذا دائمًا هو، لماذا لا نتحدث إلا عنه؟!"، والبعض كشف عن تفاصيل تُروى للمرة الأولى هي من دفعتنا لإعادة إحياء سلسلة حكايات "جول"، مكتفيين ببعض الوقائع الغريبة التي ذُكرت في هذا التحقيق.

