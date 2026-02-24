جيمي كاراغر كان مخطئًا! مقارنة مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس بألان شيرر بعد الانتقادات السابقة من أسطورة ليفربول

وقد أعرب كاراغير عن رأيه بشأن جيوكيريس، حيث قال مؤخرًا في أواخر ديسمبر أن غابرييل جيسوس وكاي هافرتز هما خياران أفضل في الهجوم لميكيل أرتيتا.

وقال: "الشيء السلبي الوحيد بالنسبة لأرسنال الليلة هو أن جيوكيريس لا ينبغي أن يكون في التشكيلة الأساسية، في حين أن لديهم لاعبين مثله.

"في غضون بضع مباريات، عندما يصبح جيسوس أكثر جاهزية، يجب أن يكون في التشكيلة الأساسية. إنه لاعب أفضل من جيوكيريس - هذه حقيقة".

"كانت هناك تساؤلات في الماضي حول ما إذا كان [جيسوس] جيدًا بما يكفي لقيادة أرسنال للفوز بالدوري. لكنه الآن أفضل من اللاعب الذي جلبوه ظنًا منهم أنه سيقودهم للفوز بالدوري. هافرتز أو جيسوس كلاعب وسط هجومي أفضل من جيوكيريس. إنه يفتقر إلى البراعة والجودة مقارنة باللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء. أعتقد أن أرسنال بحاجة إلى تحسين جيوكيريس، ولديهم لاعبون يمكنهم القيام بذلك مثل جيسوس".