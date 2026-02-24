Getty Images
جيمي كاراغر كان مخطئًا! مقارنة مهاجم أرسنال فيكتور جيوكيريس بألان شيرر بعد الانتقادات السابقة من أسطورة ليفربول
كاراغير كان ينتقد جيوكيريس في السابق
وقد أعرب كاراغير عن رأيه بشأن جيوكيريس، حيث قال مؤخرًا في أواخر ديسمبر أن غابرييل جيسوس وكاي هافرتز هما خياران أفضل في الهجوم لميكيل أرتيتا.
وقال: "الشيء السلبي الوحيد بالنسبة لأرسنال الليلة هو أن جيوكيريس لا ينبغي أن يكون في التشكيلة الأساسية، في حين أن لديهم لاعبين مثله.
"في غضون بضع مباريات، عندما يصبح جيسوس أكثر جاهزية، يجب أن يكون في التشكيلة الأساسية. إنه لاعب أفضل من جيوكيريس - هذه حقيقة".
"كانت هناك تساؤلات في الماضي حول ما إذا كان [جيسوس] جيدًا بما يكفي لقيادة أرسنال للفوز بالدوري. لكنه الآن أفضل من اللاعب الذي جلبوه ظنًا منهم أنه سيقودهم للفوز بالدوري. هافرتز أو جيسوس كلاعب وسط هجومي أفضل من جيوكيريس. إنه يفتقر إلى البراعة والجودة مقارنة باللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء. أعتقد أن أرسنال بحاجة إلى تحسين جيوكيريس، ولديهم لاعبون يمكنهم القيام بذلك مثل جيسوس".
ثنائية ديربي تؤدي إلى انقلاب مفاجئ
كافح المهاجم السويدي من أجل إثبات نفسه خلال النصف الأول من الموسم، لكن الأمور تغيرت بسرعة. بفضل هدفيه في فوز أرسنال 4-1 على توتنهام هوتسبير، أصبح جيوكيريس قد سجل ثمانية أهداف في آخر 12 مباراة له مع أرسنال، واعترف كاراغر الآن بأنه ربما كان مخطئًا في تقييمه الأولي لنجم سبورتنج لشبونة السابق.
وقال لـ Sky Sports: "ما يعجبني في فيكتور جيوكيريس هو عقليته.
لا أعتقد أنه مهاجم من الطراز العالمي أو مهاجم رائع لأرسنال للسنوات الخمس المقبلة.
لكنني أحب عقليته تمامًا. لا ينقصه الثقة بالنفس، فهو يحصل على الكرة ويسددها بقوة، مثل آلان شيرر، هذه هي عقليته.
كما قال غاري نيفيل في تعليقه، أعتقد أن هذه أفضل مباراة لعبها جيوكيريس بقميص أرسنال، لقد كان هدفًا رائعًا للغاية".
"جيوكيريس يشبه آلان شيرر"
يبدو أن تقلب أداء جيوكيريس في وقت سابق قد فتح الباب أمام جيسوس أو هافرتز، اللذين عانيا من الإصابات هذا الموسم. ومع ذلك، يبدو أنه قد حجز مكانه في التشكيلة الأساسية لأرتاتا، حيث أشاد كاراغير بالإسباني لمواصلته الثقة في لاعبه الجديد الذي انضم إلى الفريق في الصيف، وقارنه أيضًا بشارل شيرر، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف كاراغير: "يمكن أن يكون [حيويًا]. والفضل يعود إلى المدرب. شعرت أنه كان عليهم الابتعاد عن جيوكيريس واعتقدت أن ذلك قد يكلفهم في مرحلة ما.
"لكن المدرب ظل يثق به أسبوعًا بعد أسبوع، والقوة التي أظهرها في هذه المباراة كانت تشبه إلى حد كبير قوة آلان شيرر.
"كنا ننظر إلى المهاجمين الذين يمتلكهم أرسنال وشعرت أنه كان بعيدًا جدًا عن الترتيب الهرمي. وعدة مرات فوجئت أن جيوكيريس لا يزال في الفريق.
"لكن الفضل يعود للمدرب لأنه أبقاه في الفريق، وقد رد له الجميل في واحدة من أهم مباريات أرسنال هذا الموسم."
جيوكيريس يتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية
على الرغم من أن جيوكيريس لم يصل إلى الأرقام الهائلة التي حققها مع سبورتينغ مع أرسنال هذا الموسم، إلا أن تحسن مستواه يعد أمراً إيجابياً للغاية للمدفعجية قبل الأشهر الأخيرة الحاسمة من الموسم. لا يزال فريق شمال لندن لديه فرصة للفوز بعدة ألقاب هذا الموسم، وقد تقدم بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في الديربي على توتنهام، على الرغم من أنه لعب مباراة أكثر.
مباراتهم التالية هي ديربي لندن آخر، هذه المرة ضد تشيلسي، يوم الأحد.
